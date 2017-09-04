走私271公斤大麻花來台 毒梟等六嫌被起訴、求處重刑

檢調、海巡人員查獲從中國走私來台的毛重二七一公斤大麻花二級毒品。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-09-04 13:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦毒梟王喻平涉雇用漁船從中國走私毛重二七一公斤的大麻花二級毒品來台，檢察官郭文俐、董詠勝今天依毒品等罪嫌對王嫌、船主夏宗武兄弟與三名印尼漁工等6名被告起訴、分別具體求刑；其中王嫌被求處最重的無期徒刑。

南檢調查，王喻平（五十歲、法院續押）欲從中國地區走私大麻進入台灣販賣牟利，以新台幣112萬元代價於今年7月12日凌晨委由船長夏忠益（四十二歲、胞兄、法院續押）領導船主夏宗武（三十六歲、胞弟、法院續押）、印尼籍漁工阿吉、諾吉溫、古斯等人駕駛漁船在中國廈門外海取得毛重271公斤的大麻花，藏置在漁船前後甲板的暗艙。

王喻平先匯款112萬元報酬給夏忠益後，夏忠益等人即將漁船駛入台南安平港欲交貨給王喻平。但在七月十三日凌晨3時許，被郭文俐、董詠勝檢察官指揮調查局南部地區機動工作站、海巡署南巡局高雄第一查緝隊等單位當場查獲大麻花271公斤。

南檢襄閱主任檢察官陳建弘表示，檢察官審酌被告六人運輸的二級毒品大麻花淨重高達260餘公斤，數量龐大，若這批毒品流入台灣市面，嚴重戕害社會治安及國人身心健康，犯罪情節重大，王喻平、夏宗武、阿吉、諾吉溫、古斯均否認犯行，飾詞推脫、毫無悔意，犯後態度不佳等情，請求法院對王喻平判處無期徒刑、夏宗武求刑16年、三名印尼漁工各求刑15年。夏忠益坦承犯行，犯後態度尚可，請法院判刑18年。