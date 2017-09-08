你在看我嗎？》抗拒神明上身 叛逆通靈少年「被教訓」

劉慶宏（前中者）隨神明進香，神明降駕起乩。（記者王俊忠翻攝）

2017-09-08 07:00

〔記者王俊忠／台南報導〕33歲的劉慶宏幼年體弱多病「歹搖飼」，家族成員一次惡作劇弄假成真，小元帥公上身，5歲就成了通靈少年，自此展開穿梭陰陽的奇幻之旅。青少年時期叛逆的他，一度抗拒不想讓神明上身慘被教訓，後來逐漸對生死課題產生研究興趣，大學唸生死學，畢業後在台南從事禮儀師工作，偶爾化身乩童替神明辦事，但劉慶宏從不用「形而上」的神明指示來解答遺屬疑惑，自詡有信仰但不迷信。

Q：你怎麼會成為乩童？

A：我家在高雄內門，小時候體弱多病，父母說我「歹搖飼」，差點夭折，親戚中有人開設神壇、祀奉小元帥公，5歲時有一回親友作弄，開玩笑地把我抓到神壇前看看神明會不會附身，沒想到竟然「發起來（又稱起乩）」，小元帥公真的上了我身，成為名副其實的「乩童」，那時候大人要我起乩，大多是為了簽賭問牌支。後來年紀稍長，神明入夢說要教導神通，被我拒絕，因為我不想要這種神力，萬一意志不定，難以把持。

Q：曾經抗拒當神明代言人？

A：青少年時期叛逆拒當乩童，15歲時為了抗拒神明上身，強力忍耐到過度換氣症，結果整個人昏倒；高中故意吃牛肉、狗肉、蛇肉與喝酒，想破戒律；寒假打工很開心賺了9千元，沒想到後來出車禍，醫藥費、修車費加起來超過9千元，心想可能是自己違背戒律，神明在教訓我，讓我不順遂。

Q：後來接受了？

A：大三那年，明明沒有傷口的右腳突然感染蜂窩性組織炎，整隻腳從脛骨腫脹到膝蓋，且發燒的厲害，醫生說如果過了第四天再不退燒，就得截肢。第四天晚上，睡覺夢到穿運動服的古代人帶我去跑步，醒來後全身汗、燒也退了，腳腫脹也引流好轉，康復出院後就跟著進香、當乩童，幫神明做法事，有時遇到疑難，神明也會給些啟發解答，但對於要專職幫神明「辦事救世」，內心多少還是會掙扎。

Q：當乩童血淋淋的自殘不會痛嗎？

A：算命仙說我每年都有血光之災，我常笑說見血是乩童的宿命，外人看我起乩時操鯊魚劍把自己打到頭破血流，或是嘴含滅掉點燃的香，覺得很殘忍，其實在宗教上，這是一種「攝心」的歷程，在操演過程凝聚專注力，加強信仰能量、產生力量，引導催眠自己執行神明意志，會有「第七意識」來協助，操演過程完全沒有疼痛感，退乩後會痛，但奇妙的是傷口很快就會癒合復原。

Q：怎麼看待自己乩童與禮儀師的雙重身分？對宗教如何解讀？

A：我大學念生死學系，對生死研究有興趣，加上乩童經歷，從事禮儀師相輔相成，但我從來不假神明指示來解答遺屬疑惑。我也不會排斥其他勸人為善的宗教，不同的宗教透過不同儀式行為產生能量解決問題，像常有人好奇「燒庫錢，先人收得到嗎？」燒庫錢燒到最後常會形成向上竄升的龍捲旋風，一般認為這代表先人收走了，從科學角度可以解釋這是大火燃燒的自然現象，相對的，庫錢經由火焚轉換成先人可以使用的能量，這也是一種雙向交流，不算是迷信。

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