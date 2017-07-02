提交不實董事會增資決議 晶禾光電前董座遭起訴

2017-07-02 23:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣晶禾光電前董事長鍾其龍被控於任職期間，以個人名義借款5千萬元給晶禾，為使該債權得用以抵繳晶禾增資發行新股股款，私自做成董事會增資5千萬元決議，事後又未向員工或股東表示有發行新股，遭知情股東具狀告發，新竹地檢署依使公務員登載不實罪嫌起訴。

起訴書指出，鍾其龍於101年8月至103年9月間擔任址設新竹縣晶禾光電公司董事長，鍾其龍前於103年1月22日至103年5月28日間，曾以個人名義陸續貸給晶禾5千零1萬元，為使該債權得用以抵繳晶禾增資發行新股股款，先於103年6月3日在晶禾召開董事會，決議「晶禾擬發行新股500萬1千股，發行新股保留10％由員工承購，其餘由原股東按原持有股份認股」，經記載於董事會議事錄，且未曾向員工或股東表示有發行新股；並保留10％給員工承購等情事。

鍾其龍竟於103年6月30日晶禾公司董事會議事錄上登載稱：「承103年6月3日發行新股案，因股東及員工皆無意增資，也無特定人金援，經債權人同意與支持後，本公司發行新股5千零1萬元由債權抵繳股款‧‧‧」等不實內容，基於使公務員登載不實犯意，於103年7月11日委由不知情會計師持該不實董事會議事錄，檢附在晶禾變更登記申請書後，向經濟部中部辦公室辦理股本變更登記，使承辦人員經書面形式上審查後，亦據以照准，且將該不實會議紀錄內容編列為登記卷，而於103年7月14日准予變更登記，足以生損害於主管機關對於申請資料書面審核、公司資料管理、登記之正確性。

全案經股東向新竹地檢署告發，鍾其龍於偵訊中供稱：會計師提議用債權轉增資，103年6月3日董事會實際上是要用他個人對公司的債權去發行新股，所以才會有這個會議，會議紀錄所載保留10％由員工承購，其餘由原股東按原持有股份認股公司討論且通過，但實際上沒有執行，因為不想再增加股東負擔，103年6月30日的董事會會議紀錄之所以會與實際內容不符，是因為簡單化，一開始就沒有打算要辦理增資。

然而股東證人指控，鍾其龍在董事會做成增資決議，股東會卻說沒有增資決議，103年6月29日前也沒有通知任何股東。最後檢方依刑法使公務員登載不實罪嫌起訴鍾其龍。