高雄鳳鼻頭溺水事件 失蹤女生尋獲已無生命跡象

2017-07-01 20:09

［記者黃旭磊／高雄報導］男女國中生於鳳鼻頭漁港溺水，失蹤女生無生命跡象。

鳳林國中林男、楊女及陳、徐等4名學生，今天（1日）下午於鳳鼻頭漁港防坡堤外戲水，下午3點29分許，林、楊（14歲）被浪捲出堤防外，林男自行游上礁石，岸上2名同伴報案，海巡署、空勤總隊及高雄市消防局動員海空救援，事發約1小時後（下午4點28分），橡皮艇將林男救回，楊女仍失蹤。

海巡署第五岸巡總隊於今晚6點59分許，距離溺水地點約3百公尺外，發現楊女由海浪沖上岸，已無生命跡象，海巡士官長賴立展實施CPR後，轉由消防隊後送健祐醫院，而楊女家屬傍晚到場，枯坐在沙灘，望洋呼喊，旁人聞之鼻酸。

鳳林國中校長黃景良說，兩人跟陳姓及徐姓男女同學，4生國二升國三，其中有3人為空手道校隊，失蹤楊生也是空手道選手，今年2月才在高雄市主委盃空手道錦標賽中獲得國中女子乙組對打個人組第3名，班導、教練及家長會長夫人於事發後到場提供協助，希望孩子都能平安無事。

空勤總隊表示，高雄隊（3大2隊）派救援直昇機到鳳鼻頭海域，持續搜索失蹤女生，海面黃沙滾滾，直昇機於晚間6點05分返隊，而除了這起意外，上週六出動5架次搜於高屏溪出海口找尋溺水失蹤民眾。

地方居民表示，當地多次發生溺水事件，2007年7月曾有2名澳門僑生溺水，去年5月28日傍晚也發生中年男子溺水事件。