反年改群眾攔總統車隊、砸水瓶 警依法究辦

「反年金改革團體」昨天動員群眾前往政戰學院抗議，警方出動攔蛋網，阻攔群眾朝總統車隊丟擲物品。（記者陳恩惠翻攝）

2017-06-30 20:09

〔記者陳恩惠／台北報導〕三軍六校院聯合畢業典禮今天在北投區國防大學政治作戰學院舉行，蔡英文總統蒞臨主持，「反年金改革團體」也動員群眾到抗議，多人企圖攔阻總統車隊，與警方爆發拉扯。警方調閱蒐證畫面發現，有10人攔車、2人丟物品、1人拍打車隊，將依法究辦；另外，朝總統假車隊丟擲水瓶的李姓退休警員，當場遭逮捕後，依社會秩序維護法送辦。

台北市警局動員382名警力到場維安，總統車隊上午9點行經中央北路，即將抵達政戰學院正門前時，抗議群眾情緒失控，企圖衝破管制線，上前攔阻車隊，同時丟擲手中物品，所幸警方備妥攔蛋網，雙方一度發生拉扯，經警方制止排除後，抗議群眾退回人行道上，生氣地呼喊口號、吹哨子、喇叭抗議。

為防範總統車隊離開時再度遭攔，中午11點40分由假車隊打頭陣，引開抗議人群的注意，但李姓退休警員騎機車衝上前，朝假車隊丟擲礦泉水瓶，立刻被在場資深的北投警方認出，當下大喊李男的綽號「山豬，你幹嘛！」逮人，警方原要以妨害公務送辦，但檢察官認為並未構成他人受傷，改以違反社會秩序維護法裁罰。

據悉，61歲的李姓男子3年多前從警職退休，曾在北投警分局公園及竹子湖派出所擔任過副所長。事發當時他頭戴安全帽、墨鏡、身著黑色polo衫及休閒短褲，騎機車經過，不聽員警制止，衝到假車隊後方急停，將礦泉水寶特瓶丟向車隊，高喊「小英下台」，當場被逮。

市警局說，有關群眾攔阻車隊與員警發生推擠、拉扯等脫序違法情事，初步監看相關蒐證影帶，過濾出10人涉嫌攔車、2人丟擲物品及1人拍打車隊共13名，警方釐清身分後將依法究辦。

市警局強調，警方尊重民眾表達意見的自由，執法也會秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等原則，同時再次呼籲，民眾表達訴求應保持理性並注意自身安全，以維護憲法與兩公約等保障人民言論自由的權益，但對於違法行為，警方將依法究辦，維持社會秩序及民眾安全。