衰！學校後門旁送水餃也中彈 警6小時到漁港逮人

2017-06-29 20:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮今天早上11點許，2名機車騎士因行車糾紛發生口角，其中毒品通緝犯陳姓男子竟然就在學校後門旁的大馬路上開槍射傷劉姓男子，東港警方鎖定陳嫌，下午近5時就在漁港逮到嫌犯，讓家長們鬆一口氣。

案發後，東港分局成立專案小組，調派鑑識人員到場採證、成立監視器調閱小組調閱影像，釐清相關案情，經清查後發現轄內毒品通緝犯並有竊盜、槍砲等前科的51歲陳姓男子涉有重嫌。東濱派出所平常就有鎖定出沒地點，下午約4點半左右，東濱派出所長郭瑾樺發現陳嫌出沒於東港漁港移工便利商店附近徘徊。

警方到場時，陳嫌正要騎作案的機車離去，警方馬上以車擋住，隨後下車，陳嫌見警察背心轉身就要拿出該把作案槍枝自保並作勢要跑，不過被身手矯健的所長郭瑾樺、警員蔡順益、張光仁馬上把陳嫌壓制在地逮捕，當場在陳嫌身上查獲改造槍枝1把（火藥式）、子彈7顆、CO2手槍1把、折疊刀1把、注射針筒4支、電子磅秤1個。

陳嫌落網後坦承不諱就是他犯案，他辯稱，劉男逆向駕駛機車，造成他無法繼續前行，反而嗆他「怎麼騎車的」，甚至聽到三字經，他認為人生父母養，想到自己母親已不在，一時氣憤就掏槍朝他腹部開槍後就騎車離去。

受傷的劉男則是腹部被子彈射穿，左腹進右腹出，肝臟也有撕裂傷，經熱心居民騎車送到輔英醫院後，就馬上轉送高雄長庚，暫時無生命危險，他則向警方表示，不知為何就被槍擊，送個水餃也能中彈，實在「衰！」。全案依殺人未遂、違反毒品危害防制條例及違反槍砲彈藥管制條案移送偵辦。

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