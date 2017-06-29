遠雄驚傳弊案 檢廉50路搜索約談趙藤雄等66人

2017-06-29 15:59

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市府會驚傳官員涉嫌收受遠雄集團賄賂，包庇遠雄在新北市的大型建案；以及遠雄創辦人趙藤雄涉掏空公司資產及多項工程弊案，台北地檢署今天會同廉政署發動大規模搜索，約談遠雄創辦人趙藤雄、副總魏春雄、新北市議員周勝考、新北市府城鄉發展局副總工程司海治平等66人，現於廉政署訊問中。

北檢今天下午公開說明表示，自96年6月起，趙藤雄針對遠雄人壽公司相關工程，涉嫌隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項，不法金額尚待釐清。

北檢指出，趙藤雄另涉及新北市土城等地區多項工程舞弊案及其它弊案，認定趙藤雄等人涉嫌違法證券交易法、商業會計法、保險法及刑法偽造文書等多罪。

北檢今會同廉政署、台北市警局等單位，兵分50路搜索遠雄集團等多處，約談趙藤雄等66人，另向新北市府城鄉發展局調閱2份卷宗，1件是土城都市計畫案 另1件則是新莊都市計劃案，2份卷宗都與遠雄的建案有關。

檢廉獲報，遠雄建設在96年間取得新北市土城區「海山煤礦」部分土地，計畫開發為2533戶的住宅社區，多名民代曾提出質疑，指審查過程環評委員曾多次提出當地斷層、土石流潛勢溪、文化遺址等問題未獲解決，新北市府卻以臨時提案的方式，並以開發商自負所有天災傷亡及損失的結論通過環評，認為環評委員不願背書，市府卻急著通過，疑似護航遠雄；該案是在前新北副市長許志堅任內進行。

檢廉調查，遠雄建設開發土城區永寧段569地號等6筆土地、大巒段421-1地號等59筆土地，基地面積約14公頃，預估引進1萬2000多人入住，但基地本身原是海山煤礦舊址，超過60％的基地屬山坡地，還曾發生土石流，現被列為土石流警戒專區，基地內還有「土城虎子山遺址」，涉及文化資產保存等問題，新北市府卻以臨時提案方式通過環評，因此遭民代質疑涉及弊端。