劉喬安服社會勞動抵刑期 今至北檢繳體檢報告

2017-06-29 14:22

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕已轉型為藝人的「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函），今年4月因偽證罪被台北地院判刑3月，不得易科罰金，劉因未上訴全案確定；本月27日，劉向北檢執行科報到，獲准可服社會勞動折抵刑期，今再至北檢繳交體檢報告，未來可能被安排到清潔隊或育幼院勞動。

今天上午，劉喬安帶著眼鏡，穿著白色T-shirt前往北檢繳交體檢報告，面對現場媒體詢問，劉僅回「不好意思」，並未多談。

據悉，目前北檢的社會勞動服務，主要為清潔隊、育幼院工作，但也會視勞動人的專長來安排工作；劉喬安因曾任育幼院志工，並具備芳療師證照，未來可能被安排到清潔隊或育幼院勞動；對此，北檢執行科將再召開說明會，向劉喬安等近期要服社會勞動的人，說明並安排工作內容。

劉喬安3年前被週刊揭露從事援交，當時她控告週刊妨害名譽，並以證人身分出庭，證稱自己是去「賣酒」而非賣淫，被台北地檢署依偽證罪起訴；今年4月，台北地院判她3月徒刑，不得易科罰金，她沒上訴而全案確定。

據指出，執行科會審酌聲請人的犯行、前科狀況、犯後態度、家庭和身體狀況以及社會觀感等等，決定是可以易服社會勞動，而劉喬安向檢察官提出聲請後，經檢察官審酌，獲准可服社會勞動折抵刑期，至於要做何種社會勞動，將由北檢觀護人決定。