替丈夫扛債還被家暴 她走投無路冒用母親名義作保遭訴

2017-06-27 16:57

〔記者錢利忠／台北報導〕與丈夫一同經營補習班並掛名負責人的王姓婦人，因受少子化影響，補習班積欠數百萬元債務倒閉，怎奈屋漏偏逢連夜雨，她不僅遭丈夫家暴，還遭遇父喪，討債集團甚至到她父親的公祭會場堵人，她為求脫身，分別以自己及母親名義簽本票，事後反遭母親提告；台北地檢署認為她涉冒名簽本票，今依偽造有價證券罪將她起訴。

檢方調查，王婦的丈夫在補習班倒閉後，在外欠下數百萬元債務，因王婦掛名補習班負責人，債主因此追著她跑；至於她丈夫則因疑似承受不住經濟壓力，竟將她當成出氣筒，屢次對她家暴；她在忍無可忍的情況下，只好選擇離婚並帶著小孩四處打零工躲債。

6年前，王婦在父親的公祭會場上，被討債集團「請」到派出所談判，她為求脫身，只好隨討債集團到律師事務所簽本票，但討債集團要求她須另找一人作保，她在萬不得已的情況下，只好冒用母親的名義另簽下本票。

後來討債集團向法院聲請本票裁定，要求王母償還數百萬元欠款，王母這才驚覺被女兒冒名作保，王母除了向法院提起民事確認本票債權不存在之訴，另對女兒提出刑事告訴。

王女應訊時承認冒用母親名義作保，哭訴丈夫經商失敗欠債，她為了替丈夫償債，才依討債集團的要求，分別以自己及母親名義簽本票，但沒料到丈夫後來竟對她家暴，她在走投無路的情況下，只能選擇與丈夫離婚，帶著小孩到處打零工躲債。

檢方查出，王女當時被討債集團索債時，討債集團並未對她使用強暴、脅迫等不法手段，但王女涉嫌冒用母親的名義作保，此舉則已觸法，所以將她起訴。