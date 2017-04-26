張作驥獄中拍微電影助假釋？北監：只供參考

2017-04-26 00:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］導演張作驥因涉犯妨害性自主案被判處3年10月徒刑，他目前在台北監獄服刑、刑期已過半，他在北監帶領受刑人拍攝長39分鐘的微電影《鹹水雞的滋味》，並報名參加台北電影節，外界認為參賽可能對張作驥假釋有所幫助，對此，台北監獄表示，得獎或是參加比賽謹供參考用，受刑人要獲得假釋，必須先行符合刑期過半及累進處遇分數2級以上的「法定條件」，這兩個前提未符合，都無法申請假釋。

據悉，張作驥所拍攝的微電影團隊共29人，其中14人上陣演出，其他皆為工作人員，張作驥擔任導演及剪接工作，《鹹水雞的滋味》講述受刑人與媽媽之間的相處故事。

北監表示，當初拍攝的目的並不是參賽，是因監所人員認為《鹹水雞的滋味》是很棒的腳本、很好的生命教育故事，希望將故事拍成電影，可以巡迴監所播放、感化受刑人，前製、拍攝、後製過程共5個月，實際拍攝作業2週，去年底完成後剛好看到台北電影節資訊便報名參賽，由於微電影的演員都是受刑人，涉及隱私等問題，日後並不會對外播放，僅在監所內播放作為宣導用途。

據悉，張作驥目前的刑期、累進處遇分數已達法定規定，不過，由於他所涉犯的是妨害性自主，依規定必須接受治療評估，待通過評估才能申請假釋，張作驥的評估目前尚未完成，即使他參賽得獎對目前的假釋與否影響不大。