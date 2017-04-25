搶江蕙反咬警裁贓 嫌犯怪警方辦案太齊全
2017-04-25 14:39
楓丹白露社區白姓總幹事（左前）及謝姓運將（左後）今出庭作證。（記者黃捷攝）
［記者黃捷／台北報導］天后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，陳嫌不僅否認犯案，還反咬警方栽贓，士林地方法院今早再開庭，傳喚新北市淡水警分局鑑識員警作證，陳嫌及辯護律師詰問員警採證程序，見員警毫不遲疑一一回答，疑似找不到破綻，陳嫌最後竟說：「這案件奇怪的地方，就是警方辦案太齊全了！」全場人員聽了傻眼。
士林地院今天除傳喚2名淡水分局鑑識組員警，也傳案發當天搭載陳嫌往返的謝姓運將，以及淡水楓丹白露社區的白姓總幹事，釐清警方採證過程，以及陳嫌進出社區的經過。
由於被告方陳嫌及辯護律師陳達成咬定淡水警方栽贓，2員警坐上證人席，陳達成就火力全開，仔細詰問員警採證過程是否有瑕疵，但大多數問題都遭公訴檢察官提出異議，審判長也認為異議有理由，要求陳達成修正問題，重挫被告方的銳氣。
陳嫌在詰問完畢後表示意見，仍認為犯嫌遺留的塑膠袋上，只有一枚他左手拇指的指紋，明顯不合理，但因被告方詰問不出所以然，陳嫌最後氣憤表示：「這案件奇怪的地方，就是警方辦案太齊全了，鞋子、凶器、指紋、血跡什麼證據都有。」
陳嫌去年12月犯案時，還一度持西瓜刀挾持江蕙，最後未遂逃逸，遭依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪起訴，他至今仍否認犯行，並反咬江蕙及警方栽贓。
江蕙原本4月21日要親自出庭作證，但因暈眩症復發臨時請假，僅胞弟、菲傭馬拉現身，江蕙暫定改於5月23日出庭，審判長今也諭知，本案下次於5月2日開庭，將傳喚淡水分局另名警員，及負責檢驗血跡DNA的刑事局鑑識警員2人。
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