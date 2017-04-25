2歲娃把自己和小嬰兒反鎖在家 母急call警消
2017-04-25 13:24
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局中路派出所值班員警今接到報案，婦人焦急地說，2歲大的女兒把自己反鎖在家，屋裡還有名7個月大嬰兒，擔心小孩發生意外，想拜託警方協助處理，警方到場發現門由內反鎖，小女娃蹲在門後大哭，也無法依照媽媽指示開鎖，考量小朋友的安全，通報消防隊員持工具破門，所幸小朋友都很平安。
婦人說，她原本在家裡照顧3個孩子，聽到郵差通知有掛號信，便拉著3歲大女兒準備樓下領取，怎知回頭發現2歲小女兒貪玩將門鎖上，一直哭、無法依照她的指示開鎖，裡頭還有7個月大的孩子，很擔心小孩一翻身會摔落椅子，她急得像熱鍋上的螞蟻，不知如何是好，才想請警方幫忙。
巡邏員警劉漢文、吳啟瑞趕抵現場，發現門由內反鎖住且小女娃蹲在門後大哭，考量小朋友的安全，立即通報消防隊員到場，經婦人同意後撬開門上鐵桿開鎖進入，所幸屋內小朋友都很平安，婦人不斷三感謝警、消的協助，也對小朋友頑皮害大家虛驚一場感到抱歉，日後會多注意。
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