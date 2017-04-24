揮刀砍死鄰居 法官判賠60萬6293元原因是...

2017-04-24 13:42

［記者黃捷／台北報導］50歲郭姓男子前年3月懷疑63歲高姓鄰居與女友有染，盛怒之下揮刀砍死高男，遭依殺人罪判刑12年，死者家屬認為死者對年逾8旬的老母親有扶養義務，包含喪葬費、精神慰撫金，另提附帶民事求償199萬餘元，但士林地方法院認為，死者需負擔的扶養為6293元，喪葬費已由犯罪被害人補償金支付，並將精神慰撫金酌減為60萬元，判郭男須賠60萬6293元。

郭男多年前搬進北市「大同之家」社區，進而與同棟鍾姓女鄰居交往，前年3月12日晚間返家時，發現高男從他家出來，當時鍾女也在家，因而懷疑2人有染，拿西瓜刀砍斷高男左側椎動脈，高男出血休克，送醫不治。

高男家屬主張，高男對年逾8旬的老母親有扶養義務，求償38萬5237元撫養金，以及高男喪葬費支出10萬元5600，另再請求150萬元家屬的精神慰撫金。

法官調查發現，高母居住桃園，並於案發後4個月死亡，包含高男在內共有4名子女，行政院主計處公布102年桃園市平均每人每月消費支出為1萬9490元，而高男具有低收入戶、中度身心障礙者身分，扶養義務依《民法》應減輕為其他兄弟姊妹的1/4，因此這4個月的扶養費，計算後應以6293元為適當。

法官並指出，案發後家屬已領取士林地檢署的犯罪被害人補償金30萬元，超過高男喪葬費用，不得再為請求，而郭男國小畢業、無業，為低收入戶，也領有中度精障手冊，衡量雙方身分、地位及資力，精神慰撫金以60萬元為適當，因此判郭男須賠60萬6293元。