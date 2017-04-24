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男子自投羅網 開車到派出所問路被起出毒品

2017-04-24  11:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台中市王姓男子獨自開車到桃園市訪友，今天凌晨3點多想要返家卻找不到國道三號交流道，就前往龍潭警分局龍潭派出所問路，警方看他外貌似有吸毒習慣，就假意走到車旁要幫他指路，果真發現車內有安非他命與海洛因毒品，已依毒品罪嫌將他送辦。

王男（37歲）臉部有痘子、臉頰凹陷，又有黑眼圈，警方說，外貌符合安非他命成癮者的他，一走進派出所，警方就直覺他有問題，值班警員林郁生假意要幫他指路，刻意走出派出所到車旁查看。

林郁生看到車內副駕駛座放了4個夾鏈袋，開口問他：「小袋子裝什麼？」王男答不上來，只好坦承分別裝了海洛因與安非他命毒品。

警方說，王男車上共起出海洛因毒品約1.4公克、安非他命約3.1公克，已依毒品罪嫌將他送辦。王男供稱，他從台中北上訪友，準備南返卻找不到國道三號的交流道，才會前往派出所問路，豈料竟會落得自投羅網的結局。

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  • 王姓男子（左）到派出所問路，因持有毒品被送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    王姓男子（左）到派出所問路，因持有毒品被送辦。（記者周敏鴻翻攝）

  • 王姓男子持有毒品被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    王姓男子持有毒品被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

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