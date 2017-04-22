澎湖花嶼2遊客落海 救起後命危送醫

2017-04-22 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖消防局於今日清晨6時21分接獲連德利漁船通報，船上有兩名遊客在花嶼落海，救起後沒有生命跡象。消防單位除派人前往救援外，也連忙通知澎湖海巡隊，目前將由直升機將兩人後送搶救。

綜合媒體報導，這兩名遊客的身分資料目前尚不清楚，由於花嶼附近海象不佳，且澎湖海巡的艦艇都在七美外海戒護進水的漁船，所以講請空勤直升機協助支援，以把握搶救的黃金時間。