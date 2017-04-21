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毒品放垃圾袋惡臭遭疑 毒鴛鴦被逮直喊「衰！」

2017-04-21  23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一包垃圾竟建了大功！屏東東港分局東濱派出所所長郭瑾樺、警員黃彥維昨天深夜執行巡邏勤務，行經東港鎮中山路與新基街口發現1台自小客車違規停車，沒想到經過竟聞到撲鼻惡臭，深覺有異果然在毒鴛鴦所駕駛的車內搜出毒品殘渣，毒蟲原本已要丟垃圾卻被逮個正著，直喊「衰！」。

警方見違停後，基於用路人安全上前勸導，但一查發現該對男女皆為毒品人口，雖然態度配合，但所長郭瑾樺走到自小客後車廂時突然聞到一股噁心的奇怪味道，經同意一打開，竟發現1包內部已明顯腐敗、傳出陣陣異味的家庭垃圾包放在裡面。

所長郭瑾樺表示，一般人根本不會將垃圾放到產生令人無法忍受的撲鼻惡臭還不丟棄，明顯有異，他用手電筒直照，竟就發現裡面還有毒品殘渣袋及疑似注射毒品的針筒，遂將兩人帶回所瞭解案情。

東濱派出所警方出動手套及口罩，將該包垃圾倒出，詳細檢視是否還有其他施用毒品的證據，這才發現垃圾裡有吃到一半的發霉肉粽、煙屁股、吃剩水果和濃厚酒臭味，現場臭氣沖天，口罩擋都擋不住，連警方都頻頻作噁，大呼實在受不了！

警方表示，在垃圾袋內找到毒品殘渣袋3包、注射針頭及吸食器1組。其中陳姓女嫌宣稱是「幫友人倒垃圾」，她向警方供稱，違停只是單純要去電信行辦門號，原本是出於好心幫友人丟垃圾，沒想到惹禍上身「實在衰到不行！」。

不過陳女及鄭男採集尿液初步篩檢都呈海洛因及毒品甲基安非他命陽性反應，兩人也坦承無誤，警方依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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  • 毒蟲丟垃圾被被好鼻子所長聞到不尋常的異味開抓。（記者陳彥廷翻攝）

    毒蟲丟垃圾被被好鼻子所長聞到不尋常的異味開抓。（記者陳彥廷翻攝）

  • 現場警員因為氣味難聞，還要戴口罩手套才敢動手。（記者陳彥廷翻攝）

    現場警員因為氣味難聞，還要戴口罩手套才敢動手。（記者陳彥廷翻攝）

  • 垃圾裡面發現毒品殘渣袋及疑似注射毒品的針筒。（記者陳彥廷翻攝）

    垃圾裡面發現毒品殘渣袋及疑似注射毒品的針筒。（記者陳彥廷翻攝）

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相關關鍵字： 屏東 毒品 毒品危害防制條例 毒鴛鴦
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