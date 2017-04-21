「一把鑰匙」 離家15年老翁骨骸落葉歸根

新北市板橋警分局尋人高手王閔南，從一把鑰匙幫助王姓男子找回辭世的老父親骨骸；手機中為發現骨骸現場，起出的鑰匙，右為王男身上，家中鑰匙，2隻鑰匙圖案一模一樣，成為尋父佐證。（記者吳仁捷翻攝）

2017-04-21 16:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕王姓老翁91年11月離家失蹤，長子15年來報警、求神問卜都沒有下文，只能祈求父親早日平安返家，直到新北市警方尋人高手王閔南主動問及王翁長子，位於王翁早年戶籍地，新北市石碇後山的一具無名屍，疑就是王翁，王翁兒子半信半疑採集DNA，直到檢方開庭時，拿出一串鑰匙供王男指認，王男發現其中一把鑰匙，即家中鑰匙無誤，加上比對吻合，王男遲了15年，才接回父親骨骸安奉，了卻一樁心願。

12年次的王姓老翁與2名兒子住在台北市萬華，15年前他離家後失蹤，長子始終認為父親只是找不到回家的路，報警、求神問卜找老父親都沒下落，一等就是15年。

新北市板橋警分局防治組尋人高手王閔南去年底比對石碇山區發現的一具無名屍，進一步採取關聯式分析，發現王男協尋15年的老父親，早年戶籍也在石碇，王閔南聯絡王男時，王男還半信半疑，他來到王閔南辦公室，王閔南向他勸說時，王男仍不接受父親噩耗，透露不敢接受父親辭世，多年來不敢採集DNA，但隨著王男自己也已67歲，才接受警方勸說，與弟弟採集DNA。

直到檢方第二次開庭，王男仍不接受，直到檢方提示當年找到身軀腐爛的王翁，他身上有一串鑰匙，王男一看之下，赫見其中有一把鑰匙就是家中鑰匙，他自己也有一把，加上DNA吻合，王男當庭痛哭，泣述沒見到父親最後一面，來不及盡孝，檢方發還骨骸後，王男也在清明時迎回父親骨骸安奉。

板橋警分局呼籲，目前仍有許多協尋個案，家有失蹤人口，可謹記3步驟，儘速報警採集DNA、尋找責任醫院、各縣市殯儀館協尋，讓失蹤者早日返家。