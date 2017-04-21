江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力

2017-04-21 15:16

［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今早再開庭，江蕙的菲傭馬拉出庭作證，指稱當時她不顧陳嫌手上有西瓜刀跟螺絲起子，奮力拉扯阻止陳嫌追逐江蕙，直到沒力才放手，指認陳嫌本人時，她更篤定地地用英文表示：「百分之百是他！」

馬拉今回想起案發經過，用略微顫抖的聲音表示，她原本住10樓，當天受江蕙吩咐下2樓拿湯，在洗湯碗時突然聽到江蕙胞弟淒厲的叫聲，立刻告知江蕙，2人一同上6樓查看，一進門就看見江弟頭、臉及衣服上都是血，被歹徒拖至餐廳。

馬拉說，歹徒看到江蕙，立刻把刀架在江蕙脖子上，2人也發生爭吵，但她聽不懂在說什麼，約莫1分鐘後，歹徒突然暴怒推倒江蕙，她立刻扶起江蕙，讓江蕙先逃出門，她見歹徒要追上去，不顧歹徒手中有刀，立刻從背後拉住歹徒雙手，直到她沒力氣，心想江蕙應該也安全了，才放手讓歹徒也跑走。

陳嫌堅稱他不是犯嫌，並反咬警方栽贓，但馬拉說，歹徒逃跑後她立刻鎖門，直到警方前來封鎖現場，她都在一旁，沒有人來破壞現場跡證，在看到陳嫌本人後，也表示「百分之百是他！」

陳嫌辯護律師另質疑，馬拉警詢時未提及江蕙，事後又改口承認江蕙在場；馬拉回答，因為江蕙有交代，她是藝人，盡量不要曝光，所以一開始才會隱瞞江蕙在場事實。