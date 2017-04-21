| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力

2017-04-21  15:16

［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今早再開庭，江蕙的菲傭馬拉出庭作證，指稱當時她不顧陳嫌手上有西瓜刀跟螺絲起子，奮力拉扯阻止陳嫌追逐江蕙，直到沒力才放手，指認陳嫌本人時，她更篤定地地用英文表示：「百分之百是他！」

馬拉今回想起案發經過，用略微顫抖的聲音表示，她原本住10樓，當天受江蕙吩咐下2樓拿湯，在洗湯碗時突然聽到江蕙胞弟淒厲的叫聲，立刻告知江蕙，2人一同上6樓查看，一進門就看見江弟頭、臉及衣服上都是血，被歹徒拖至餐廳。

馬拉說，歹徒看到江蕙，立刻把刀架在江蕙脖子上，2人也發生爭吵，但她聽不懂在說什麼，約莫1分鐘後，歹徒突然暴怒推倒江蕙，她立刻扶起江蕙，讓江蕙先逃出門，她見歹徒要追上去，不顧歹徒手中有刀，立刻從背後拉住歹徒雙手，直到她沒力氣，心想江蕙應該也安全了，才放手讓歹徒也跑走。

陳嫌堅稱他不是犯嫌，並反咬警方栽贓，但馬拉說，歹徒逃跑後她立刻鎖門，直到警方前來封鎖現場，她都在一旁，沒有人來破壞現場跡證，在看到陳嫌本人後，也表示「百分之百是他！」

陳嫌辯護律師另質疑，馬拉警詢時未提及江蕙，事後又改口承認江蕙在場；馬拉回答，因為江蕙有交代，她是藝人，盡量不要曝光，所以一開始才會隱瞞江蕙在場事實。

廣告
  • 天后江蕙胞弟遭毆案今天開庭，法官原傳江蕙作證，但江蕙請假未到，圖為今早開庭前媒體大陣仗等候情形。（記者劉信德攝）

    天后江蕙胞弟遭毆案今天開庭，法官原傳江蕙作證，但江蕙請假未到，圖為今早開庭前媒體大陣仗等候情形。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江蕙 江蕙出庭請假
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.