快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力
2017-04-21 15:16
［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今早再開庭，江蕙的菲傭馬拉出庭作證，指稱當時她不顧陳嫌手上有西瓜刀跟螺絲起子，奮力拉扯阻止陳嫌追逐江蕙，直到沒力才放手，指認陳嫌本人時，她更篤定地地用英文表示：「百分之百是他！」
馬拉今回想起案發經過，用略微顫抖的聲音表示，她原本住10樓，當天受江蕙吩咐下2樓拿湯，在洗湯碗時突然聽到江蕙胞弟淒厲的叫聲，立刻告知江蕙，2人一同上6樓查看，一進門就看見江弟頭、臉及衣服上都是血，被歹徒拖至餐廳。
馬拉說，歹徒看到江蕙，立刻把刀架在江蕙脖子上，2人也發生爭吵，但她聽不懂在說什麼，約莫1分鐘後，歹徒突然暴怒推倒江蕙，她立刻扶起江蕙，讓江蕙先逃出門，她見歹徒要追上去，不顧歹徒手中有刀，立刻從背後拉住歹徒雙手，直到她沒力氣，心想江蕙應該也安全了，才放手讓歹徒也跑走。
陳嫌堅稱他不是犯嫌，並反咬警方栽贓，但馬拉說，歹徒逃跑後她立刻鎖門，直到警方前來封鎖現場，她都在一旁，沒有人來破壞現場跡證，在看到陳嫌本人後，也表示「百分之百是他！」
陳嫌辯護律師另質疑，馬拉警詢時未提及江蕙，事後又改口承認江蕙在場；馬拉回答，因為江蕙有交代，她是藝人，盡量不要曝光，所以一開始才會隱瞞江蕙在場事實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 原欲親上火線出庭作證 天后江蕙身體不適請假
- 標榜殘廢澡、無膜音樂課 泰學生妹跨海賣淫
- 少輔院殺人事件背後... 1人管40人問題大
- 男子酒後被毆 刀頂路人亂尋仇
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 民調：約7成5的民眾 認為台灣是主權獨立國家
- 禁一次性、美耐皿餐具 SOGO全汰換
- 終結黨職併公職 最快週二完成三讀
- 寧捨百萬租金 國壽東區開首間概念店
- 自由談》四一九反年改暴力並不尋常
- 自由廣場》如果民國106年啃掉民國126年...
- 內衣皇后美得過火 真相讓評審超傻眼
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 中國出手施壓北韓了！川普大讚幹得好
- NBA》慘輸公鹿不氣餒 羅利：我們要打得更努力
- 自由廣場》回歸正常保障很可憐？
- 2017巴塞爾錶展專輯9：時光美計 各有所長3
- 【真言社】六年級的我們這一代
- 響應政府新南向政策 台經院成立「南臺辦」
- 北大幸福市集 熱血學子助小農
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves bill to attract skilled foreigners
- 內雙溪賞螢 限量導覽週日開放報名
- 桌球》殺退地主大黑馬 陳思羽勇闖南韓公開賽八強
- 國防自主 李喜明 蒲澤春挑重擔
- 驚！食藥署檢出雞蛋疑含世紀之毒戴奧辛
- 考生求考運 全台最大孔廟幫你加持
- 「800壯士」附近擺攤 鄉民：賣這個可賺翻...
- 花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證
- 日本麵包師傅建議學子 加強基礎理論
- 宜蘭違規農舍 1個月內將拆3棟
- 台積電、交通大學攜手打造完成「台積電交大能源教育館」
- 國民黨主席候選人連署數字流出 韓國瑜最高3成5 洪秀柱1成9
- 《時代》百大影響力人物 台裔女星上榜
- 呼呼！四葉草的日常 泡泡浴也能掛彩
- NBA》詹皇超越Kobe 季後賽總得分史上第3（影音）
- 前瞻建設變「錢瞻賤設」國民黨團要求退回重擬
- 陳剛信即刻轉台 新官上任立馬巡視TVBS
- 巴黎香榭大道槍響 警員一死一傷
- 大巨蛋鏽蝕100萬處 遠雄：除鏽要花4億
- 自由廣場》被斷頭 被吃案
- 戎祥遺孀高燒拜會白龍王 一句話點破卡卡婚姻
- 「符咒」機車證 超狂造型狂吸票
- 2017巴塞爾錶展專輯8：時光美計 各有所長2
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分