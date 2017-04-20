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警公布涉及年改衝突滋擾者照片 協請民眾辨識

北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。圖與名單順序無關。（記者劉慶侯翻攝）

2017-04-20  18:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對18日發生的年金改革衝突滋擾事件，台北市警局專案小組已正式釐出有26名陳抗人士，當時涉嫌對國會民意代表、監委、縣市長、新聞採訪車作出滋擾或攻擊情事。

警方表示，由於辨識涉嫌違法人士身分不易，北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。

各涉嫌者事證為：

1.謝健虎 （拉扯圍堵立委李俊俋）；2.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；3.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；4.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；5.待辨識 （拉扯圍堵市長柯文哲）；6.待辨識 （拉扯圍堵市長柯文哲、圍堵立委蔡易餘）；7.待辨識 （拉扯圍堵副市長林欽榮）；8.待辨識 （圍堵推擠立委蔡易餘）；9.待辨識 （圍堵推擠立委蔡易餘）；10.彭克英（衝撞推擠市長鄭文燦、推扯衝撞徐永明、王定宇、銓敘部長周弘憲）。

11.待辨識（圍堵推擠市長鄭文燦）；12.邱建中（圍堵推擠市長鄭文燦、推扯衝撞徐永明、推扯衝撞立委王定宇）；13.待辨識（拉扯立委邱志偉）；14.待辨識（拉扯立委邱志偉）；15.待辨識（推扯衝撞立委徐永明）；16.待辨識（朝立委徐永明潑水）；17.葉為國（推扯衝撞立委王定宇、推扯衝撞立委徐永明）；18.待辨識（衝撞銓敘部長周弘憲）；19.蔣志豪（持鐵鎚毀損三立ＳＮＧ車前擋玻璃）；20.待辨識（朝縣長魏明谷勒頸）。

21.待辨識（朝縣長魏明谷潑水）；22.待辨識（朝縣長魏明谷潑水）；23.待辨識（阻擋監察院公務車）；24.待辨識（阻擋監察院公務車）；25.王裕文（阻擋立委林俊憲、立委王定宇）；26.黃耀南（阻擋立委王定宇）。

北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。圖與名單順序無關。（記者劉慶侯翻攝）

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