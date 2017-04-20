警公布涉及年改衝突滋擾者照片 協請民眾辨識
北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。圖與名單順序無關。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕針對18日發生的年金改革衝突滋擾事件，台北市警局專案小組已正式釐出有26名陳抗人士，當時涉嫌對國會民意代表、監委、縣市長、新聞採訪車作出滋擾或攻擊情事。
警方表示，由於辨識涉嫌違法人士身分不易，北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。
各涉嫌者事證為：
1.謝健虎 （拉扯圍堵立委李俊俋）；2.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；3.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；4.待辨識 （拉扯圍堵立委羅致政）；5.待辨識 （拉扯圍堵市長柯文哲）；6.待辨識 （拉扯圍堵市長柯文哲、圍堵立委蔡易餘）；7.待辨識 （拉扯圍堵副市長林欽榮）；8.待辨識 （圍堵推擠立委蔡易餘）；9.待辨識 （圍堵推擠立委蔡易餘）；10.彭克英（衝撞推擠市長鄭文燦、推扯衝撞徐永明、王定宇、銓敘部長周弘憲）。
11.待辨識（圍堵推擠市長鄭文燦）；12.邱建中（圍堵推擠市長鄭文燦、推扯衝撞徐永明、推扯衝撞立委王定宇）；13.待辨識（拉扯立委邱志偉）；14.待辨識（拉扯立委邱志偉）；15.待辨識（推扯衝撞立委徐永明）；16.待辨識（朝立委徐永明潑水）；17.葉為國（推扯衝撞立委王定宇、推扯衝撞立委徐永明）；18.待辨識（衝撞銓敘部長周弘憲）；19.蔣志豪（持鐵鎚毀損三立ＳＮＧ車前擋玻璃）；20.待辨識（朝縣長魏明谷勒頸）。
21.待辨識（朝縣長魏明谷潑水）；22.待辨識（朝縣長魏明谷潑水）；23.待辨識（阻擋監察院公務車）；24.待辨識（阻擋監察院公務車）；25.王裕文（阻擋立委林俊憲、立委王定宇）；26.黃耀南（阻擋立委王定宇）。
北市警方公布26名涉嫌人中的24人蒐證照片，及所涉及的滋擾的案由，希望民眾能主動提供資訊，以利警方調查及傳喚說明。圖與名單順序無關。（記者劉慶侯翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵
- 每票2000元 楊梅區農會代表候選人涉行賄
- 逼男童口交 桌球男教練重判7年
- 司改會議》施用毒品除罪化 陳明堂：現況不適合
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 陸明君標準頂客族 全力防堵xx炸彈
- （影音）蕭敬騰合作五月天 自爆靠「這一點」贏天團
- （影音）最後衝刺！公主歌手只想看見「一條線」
- 張花冠遭推擠：我的雙峰幾乎垮掉
- 醫病》嘴唇水泡久未消 原來是黏液囊腫作祟
- 威廉王子視訊女神卡卡 提倡心理健康
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 驚喜！傳奇球后小威廉絲 透露懷孕20週
- 破紀錄5度獲全球第一美女 「她」是第1人
- 美軍指韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮半島
- 歐冠》巴塞隆納連2戰熄火 遭尤文圖斯8強淘汰出局（影音）
- 金曲歌后生日趕趴 自豪45一支花
- 北市幹線公車7月上路，與聯營公車雙向轉乘享半價優惠
- 終結連3漲 下週油價估跌3角
- 現代i30 N性能鋼砲 預定9月IAA車展發表
- 台灣之光！嘉縣巧固球贏得東亞盃冠軍
- 拿聯航開玩笑 日財相麻生：我們空服員不會打美國人！
- 怪怪的！翡翠灣福華飯店竟單層出售
- 加航輪子掉落 幸安全降落倫敦
- 主計總處︰製造業外移 低薪元凶
- 一卡通找義大利設計師 推魔法列車卡
- 《快樂捐血人表揚》換血治重症肌無力 美髮老師感恩
- 《李零偵探記》 AR＋VR經典重現
- 非做不可》國體法爭議 現代吳三桂蠢蠢欲動
- 國民黨：蔡總統應譴責過去脫序的「蔡主席」
- 國小學童紅字條表愛意 老師的心融化了
- 保固期手機修不好 可換貨退款
- NBA》遭巫師「鍋貼」摸透 「魔獸」全場僅6分（影音）
- 前瞻沒共識？ 侯友宜要柯P「嘜練肖話」
- 伊能靜內疚自摑耳光 愛女倒頭栽地小血腫
- 自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！
- 電話詐騙健保卡異常 老婦600萬飛了
- 年改大混戰挨揍 柯P：我不好意思說民眾暴力啦
- 不爽男女星同工不同酬 雀絲坦登年度權威女性
- 張志豪7轟 自己也意外
- 市場觀望法大選 新台幣平盤遊走小升1分
標題：警公布涉及年改衝突滋擾者照片 協請民眾辨識
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email