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蛋洗教育部官員判拘20日 政大生高若想提上訴

2017-04-20  11:22

〔記者溫于德／台北報導〕勞團與學團大專生為兼任助理要求納入勞保一事，去年7月4日赴教育部抗議，當時政大社會所女學生高若想，在高教司專門委員王淑娟頭上捏破生雞蛋，導致王的頭髮、衣服沾滿黏稠蛋汁，高女因而被送辦；法官上月依侮辱公務員罪判高拘役20天，可易科罰金2萬元，仍可上訴。高女今天上午與多個學生團體赴法院門口舉辦記者會，主張「反對濫訴，捏蛋無罪」，隨後遞狀提起上訴。

爭取兼任助理、助教可以納入勞基法的高若想提到，從事這項運動至今已4年，仍未被校方承認勞動身分，不解學校為何指她身為助教是學習，不該享有勞基法保障的基本權利。高直言，當學生勞工們在校被打壓後，站出來爭取該有的權益是應該，不該遭到刑法打壓。

高若想強調，當爭取勞動權益須受到國家法律的制裁時，將使未來人民在抗爭時，必須時時時刻刻衡量法律風險，對抗爭民眾是非常不利的事；政大法律系教授林佳和今也現身力挺。

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  • 高若想（藍衣者）與多個學生團體今赴台北地院，並在門口舉辦記者會表示「反對濫訴，捏蛋無罪」。（記者溫于德攝）

    高若想（藍衣者）與多個學生團體今赴台北地院，並在門口舉辦記者會表示「反對濫訴，捏蛋無罪」。（記者溫于德攝）

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