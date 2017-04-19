攜毒「熊想嗨」 網路聊天室找性愛趴被逮

2017-04-19 19:57

〔記者鄭景議／台北報導〕一名29歲的顏姓男子，在網路聊天室「UT」上以暱稱「板橋肉0熊想嗨」來邀約安非他命性愛同好者，遭警方發現，上週四顏男帶著安非他命到約定地地點欲與同好見面時，卻被警方逮個正著。

據了解，顏男到了台北市民生東路四段上時，被埋伏的警方查獲；顏男向警方供稱自己想要享受邊吸毒邊性愛，於是從網路聊天室尋找同好，警方從他身上尋獲淨重0.2公克的安非他命，以及安非他命分裝吸管1隻，警方將他依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

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