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嚇人！ 台南工地挖出二戰未爆彈

南市東區一處建築工地挖出一枚年代久遠的未爆彈。（記者王俊忠翻攝）

2017-04-18  17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區裕忠路一處建築工地，今天下午工人挖出一枚未爆彈，工人們嚇了一跳、趕緊報警，警方通知軍方未爆彈處理小組到場帶回，軍方人員研判可能是二戰時期年代久遠的迫擊炮。

南市警一分局後甲派出所在今天下午3點多接獲市警局勤務中心通報指裕忠路一處建設工地進行道路旁花圃工程時，工人挖出一枚疑似軍用未爆彈，線上員警立即到場處置，並指示工地人員暫停施工與封鎖現場。警方再通知軍方未爆彈處理小組到場帶回處置，現場人員虛驚一場。

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  • 南市東區一處建築工地挖出一枚年代久遠的未爆彈。（記者王俊忠翻攝）

    南市東區一處建築工地挖出一枚年代久遠的未爆彈。（記者王俊忠翻攝）

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