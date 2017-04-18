再破賭博電玩 宜縣研議電子遊戲場不再發照

2017-04-18 15:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣檢警近期再度破獲賭博性電玩，查獲3家賭博性電子遊戲場，縣內電子遊戲場數量太多的問題，再度引發社會關注，宜蘭縣代理縣長吳澤成指出，鑑於電子遊戲場嚴重影響社會治安，將請相關單位研議，用行政權採取強烈手段，不再發放設立電子遊戲場的相關執照。

縣政府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」，但因為適法性的問題，及普通級電玩場所須離學校400公尺、限制級電玩800公尺以上，較現行規定普通級100公尺、限制級200公尺嚴格很多，引發業者反彈，該自治條例數度被議會退回。

鑒於法條遲遲未過，吳澤成將請相關單位研議，堅守立場，不再發放設立電子遊戲場的相關執照，控制數量；議長陳文昌指出，法治國家就應該依法行政，不能因無法管理，就禁止所有電子遊戲場的經營，這也會讓行政權無限膨脹，縣府只要讓法條更加周延，議會一定會全力支持。

議員黃定和指出，縣府要用行政命令去限制電子遊戲場，如造成業者的損失，就應該負完全的責任，否則就要訂出讓人信服的法條；議員薛呈懿表示，正面看待吳澤成的做法，但縣府發不發照是一回事，重要的是治安的問題，縣府除不發照，也該想想如何讓舊的電子遊戲場退場，或者加強警方針對賭博性電玩的執法。

宜蘭縣遊藝場公會理事長蔡瑞源則認為，縣府的做法對合法業者並不公平，會有賭博的狀況，是執法面的問題，縣府應該要有相關的配套，如設定特定區，統一管理所有業者，降低執法的困難度。

吳澤成指出，縣內的電子遊戲場，造成嚴重的治安問題，賭博會影響到年輕人的家庭與孩子，本來想透過自治條例的訂定，來限制數量，卻沒有很順利，將檢討後，採取堅定的立場，請相關單位研議，行使行政權，不再發放設立電子遊戲場的相關執照。

吳澤成說，詳細的辦法還要再討論，不發照難免會影響到業者的生計，但基於社會治安的安寧，相信縣府只要努力的與議會、業者及民眾溝通，就能夠獲得支持。