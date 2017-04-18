司改會議》通譯人才不足 設法改善法院環境

2017-04-18 09:23

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午舉行第一組第四次會議，會中將討論弱勢者在訴訟中的保護和協助機制，司法院指出，民眾認為弱勢者在司法環境中感覺不夠友善，以法院通譯為例，目前東南亞語系通譯人才不足，只有越南語和泰語有檢定機制，其他印尼、馬來西亞等國語言都沒有語言認證或檢定機制，將設法改善現況，讓新住民等弱勢族群能有友善的法院環境。

司法院指出，目前東南亞語系國家，只有越南語和泰語在高雄大學和政治大學有檢定機制，因此雖然外界批評法院通譯專業不足，但法院的特約通譯約聘辦法規定，「以連續居住證明取代語言能力證明」，仍然無法取消。

法務部則表示，檢方在高檢署和各分署都已建立特約通譯名冊，包括東南亞語系、手語、原住民語等20種語別，共192位特約通譯，如有遇個案特殊需求，將聯絡各國駐台代表處或團體協助。