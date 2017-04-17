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虛報加班與值班費案 消訓中心1人起訴

2017-04-17  14:31

〔記者謝介裕／南投報導〕內政部消防署消防訓練中心虛報加班費與值班費一案，南投地檢署調查發現，黃姓科員從103年3月至104年3月約1年的時間，詐領加班費2萬1568元、值班費9600元，合計3萬1168元，今日偵結，依貪污罪嫌，將黃某提起公訴，另2名科員，則因罪證不足獲不起訴處分。

起訴書指出，位於南投縣竹山鎮的消防訓練中心，依「內政部消防署差勤管理措施」及「各機關加班費支給要點」之規定，加班費計算方式係以線上加班申請單，配合當日上下班卡時間，扣除上班時間為加班時間，發現涉案3人中，徐姓等2名科員基於同胞情誼，才會在不知情前提下，遭被告黃姓科員利用，幫忙代刷卡或事後補刷卡方式，登入消防署員工差勤系統，讓人誤以為黃某真的有加班或值班，進而讓黃某順利達到詐領的目的。

檢方調查後，還徐某2人清白，的確未與黃某同流合污，而獲得不起訴處分；至於被告黃某，係負責水域裝備器材、採購及訓練場所之管理、保全等業務，加班費每小時220元、值班費1天800元，黃某在偵訊時，也坦承犯行，並將詐領的3萬1168元不法所得悉數繳回，但檢方表示，被告偽造加班與值班紀錄合計有21次之多，犯意各別、時間有異，建請庭上秉持「1罪1罰」原則，分論併罰。

南投地檢署表示，黃某涉及貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」，可處7年以上有期徒刑，若據此作為刑責計算標準，在1罪1罰前提下，即可能被判100多年，可說是偷雞不著蝕把米，值得各行各業引以為鑑。

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  • 內政部消防署消防訓練中心發生虛報加班費與值班費弊端，引發各界關注。（記者謝介裕翻攝）

    內政部消防署消防訓練中心發生虛報加班費與值班費弊端，引發各界關注。（記者謝介裕翻攝）

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