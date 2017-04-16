雞雞進入她尿尿的地方！ 店員性侵智障女同事判賠
2017-04-16 15:07
〔記者楊國文／台北報導〕腳部行動不便領有殘障手冊的邱姓超商店員，認為中度智能障礙的同事小玲（化名）幼稚可欺，前年7月竟以「來我家吹氣」、「吃泡麵」等理由，邀她到租屋處性侵得逞，高等法院依鑑定認定小玲智力僅有6至9歲兒童程度，對性事完全不懂，邱男乃藉她心智缺陷情形加以性侵，判邱男應賠償50萬元確定。
邱男指稱，因小玲也在便利商店上班，經其同意才交往成為男女朋友，小玲母親也知道他和小玲交往，他問過小玲，他的腳受傷過，領有殘障手冊，願意和他當男女朋友？小玲表示願意，而發生性行為當天，是小玲主動靠近他而自然發生，並未性侵小玲。
但小玲和母親指控邱男所言不實，小玲母親指責說，小玲已多次告知邱男，她是就讀啟智學校，且從其言語、反應等情形，應知道小玲是智能障礙女子，對性事無法理解，邱男性侵她已造成其身心受創，因此對邱男求償100萬元。
高等法院指出，小玲經送請鑑定結果，其智商是42，屬於中度智能障礙，估計智力相當於6至9歲兒童程度，對「性行為」等知識和理解顯得幼稚與不足，如她對性器官名稱、功能，射精、前戲等事均無法理解，出現一臉茫然，只表示邱男用「雞雞」進入她「尿尿的地方」，因此邱男是藉她心智缺陷情形加以性侵，判決邱男應賠償50萬元確定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 上網散佈和前女友性愛影片 渣男判刑
- 客運車門鬆脫害少女亡 家屬怒轟交通部螺絲鬆了
- 少男劈腿3女 慘遭3惡煞圍毆打破頭
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 還沒改完！網友模擬「葉問」搭聯航：祝你好運
- 竹東河濱公園賞花 小心小黑蚊
- （影音）金曲雙歌后發威 林憶蓮阿妹合飆《也許明天》噴高潮
- （更新）台版《太陽的後裔》卡司曝光 8塊肌的他是男主角
- 星超決戰瑪琳！ 戴資穎力甩開局症
- 以為是感冒沒好 竟罹胰臟癌末期
- 酸民嗆「連靜雯比你紅」 韓瑜高EQ被讚爆
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 藤岡靛人氣跌 占卜師去年就唱衰
- 擲筊選邊發球 三太子網賽開打
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 脫北者趁太陽節 向邊境投遞「弒兄犯」肖像嗆金正恩
- 熊一蘋／少年經事 － 上
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 雲縣國小新生 報到率估逾8成
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 台塑化:汽柴油調漲0.4元
- 早離婚前夫閃退演藝圈…白百何打破沉默發聲明
- 減少外勞滯留打黑工 移民署幫忙媒合返國工作
- NBA》暴龍應援T設計太狂 遭球迷痛批太醜
- NBA》雷納德32分領軍 馬刺痛宰灰熊開紅盤
- NBA》大戰前一天出意外 湯瑪斯妹妹車禍過世
- 自豪偶像出道舞功強 王少偉遇這件事GG了
- 北韓閱兵 美軍擺陣較勁
- 空污、紫外線齊發 民眾外出宜做好防護
- 裸體貸款視訊處女膜 強國女大生抵押無極限
- 網球》費爸不參與紅土賽季 穆雷：他很有機會贏
- 世大運反恐 警署嚴防四狀況
- 台市駐點犬貓絕育 吸引民眾帶寵物免費結紮
- 不轉診多付錢 民眾不在意
- 提前慶母親節 關山野餐音樂會湧人潮
- 《謠言終結站》中國大蒜流入台灣？ 農糧署：完全不可能
- BTOB旼赫問候舊愛被打臉 慘遭公開警告
- 北韓飛彈亮相 作秀成分大
- 中國異議人士張向忠脫團 將尋政治庇護
- 大阿里山區賞螢季 中埔辦產業活動
- 參訪慈濟紐約會所 西點軍校生發願助人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雞雞進入她尿尿的地方！ 店員性侵智障女同事判賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分