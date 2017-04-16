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雞雞進入她尿尿的地方！ 店員性侵智障女同事判賠

2017-04-16  15:07

〔記者楊國文／台北報導〕腳部行動不便領有殘障手冊的邱姓超商店員，認為中度智能障礙的同事小玲（化名）幼稚可欺，前年7月竟以「來我家吹氣」、「吃泡麵」等理由，邀她到租屋處性侵得逞，高等法院依鑑定認定小玲智力僅有6至9歲兒童程度，對性事完全不懂，邱男乃藉她心智缺陷情形加以性侵，判邱男應賠償50萬元確定。

邱男指稱，因小玲也在便利商店上班，經其同意才交往成為男女朋友，小玲母親也知道他和小玲交往，他問過小玲，他的腳受傷過，領有殘障手冊，願意和他當男女朋友？小玲表示願意，而發生性行為當天，是小玲主動靠近他而自然發生，並未性侵小玲。

但小玲和母親指控邱男所言不實，小玲母親指責說，小玲已多次告知邱男，她是就讀啟智學校，且從其言語、反應等情形，應知道小玲是智能障礙女子，對性事無法理解，邱男性侵她已造成其身心受創，因此對邱男求償100萬元。

高等法院指出，小玲經送請鑑定結果，其智商是42，屬於中度智能障礙，估計智力相當於6至9歲兒童程度，對「性行為」等知識和理解顯得幼稚與不足，如她對性器官名稱、功能，射精、前戲等事均無法理解，出現一臉茫然，只表示邱男用「雞雞」進入她「尿尿的地方」，因此邱男是藉她心智缺陷情形加以性侵，判決邱男應賠償50萬元確定。

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  • 邱姓超商店員以「來我家吹冷氣」等理由，性侵中度智障的女同事，高等法院判邱男應賠償五十萬元確定。（資料照，記者楊國文攝）

    邱姓超商店員以「來我家吹冷氣」等理由，性侵中度智障的女同事，高等法院判邱男應賠償五十萬元確定。（資料照，記者楊國文攝）

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