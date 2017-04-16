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老農婦的眼淚 讓養殖業者將高麗菜變冷凍食材

2017-04-16  14:13

〔記者陳燦坤／雲林報導〕今年高麗菜價格偏低，養殖業者李富正曾看到不少高麗菜耕鋤相當不忍心，曾向一名農民採購滿園高麗菜，與食品加工業者合作研發高麗菜蝦捲，為穩定高麗菜價格，他打算找農民契作、收購。

高麗菜豐收，價格一路下滑，現值水稻播種期到來，李富正看到田間不少高麗菜遭耕鋤，也見過一位年長的農婦因高麗菜採收不敷成本，只能含淚雇工處理，內心相當難過，由於自己從事蝦子養殖，接觸過冷藏延長蝦子保存期限做法，便思考如何將高麗菜變成冷凍食材，尋找另一個通路。

李富正在兩個月前向農民採購五千顆高麗菜，找食品加工業者合作，將家裡自產的蝦子及豬肉入餡，包進高麗菜葉蒸熟後低溫冷藏，不僅能夠消化部分高麗菜，高麗菜成為冷凍食材，保存期限也更長，有助於調節巿場的產銷。

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  • 養殖業者不忍心見高麗菜價格偏低，研發高麗菜捲找新通路。（記者陳燦坤攝）

    養殖業者不忍心見高麗菜價格偏低，研發高麗菜捲找新通路。（記者陳燦坤攝）

  • 李富正將自己飼養的蝦子與豬肉當餡料，開發保存期限長的高麗菜捲，幫助農民促銷高麗菜。（記者陳燦坤攝）

    李富正將自己飼養的蝦子與豬肉當餡料，開發保存期限長的高麗菜捲，幫助農民促銷高麗菜。（記者陳燦坤攝）

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