婦人閃過馬路被撞死 肇事騎士判無罪

2017-04-16 01:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕戴姓男子104年9月7日騎機車行經桃園市中壢區普義路，蘇姓婦人牽著狗突然小跑步穿越馬路，戴男煞車不及撞上，蘇婦急救後宣告不治，戴男被控過失致死，不過桃園地院法官依據監視器和車禍事故鑑定報告，認定蘇婦突然衝出，以戴男車速計算，煞停時間約需3秒才足夠，但戴男僅有不到2秒可反應，確實來不及防範，審結判處他無罪。

在法院審理過程中，戴男主張他並無過失，當天他正常騎在路上，路上車多、他的車速不快，蘇婦原本牽狗在路邊散步，突然間穿越馬路，他緊急煞車閃避仍不及。

法官勘驗現場監視器，戴男當時車速約3、40公里，蘇婦突然從路旁轉向跨入路面，下一秒就小跑步橫向穿越道路，戴男向右閃避不及撞到蘇女。

車禍事故鑑定部分，公路總局交通事故鑑定委員會認為，蘇婦突然小跑步穿越道路，是整起事故的肇事主因；逢甲大學事故研究中心檢視錄影畫面，以煞停時間來計算，時速30公里要2.63秒，40公里要3.01秒，蘇婦突然闖入車道，戴男僅有1.84秒可以反應、煞停，顯然來不及。