| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

婦人閃過馬路被撞死 肇事騎士判無罪

2017-04-16  01:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕戴姓男子104年9月7日騎機車行經桃園市中壢區普義路，蘇姓婦人牽著狗突然小跑步穿越馬路，戴男煞車不及撞上，蘇婦急救後宣告不治，戴男被控過失致死，不過桃園地院法官依據監視器和車禍事故鑑定報告，認定蘇婦突然衝出，以戴男車速計算，煞停時間約需3秒才足夠，但戴男僅有不到2秒可反應，確實來不及防範，審結判處他無罪。

在法院審理過程中，戴男主張他並無過失，當天他正常騎在路上，路上車多、他的車速不快，蘇婦原本牽狗在路邊散步，突然間穿越馬路，他緊急煞車閃避仍不及。

法官勘驗現場監視器，戴男當時車速約3、40公里，蘇婦突然從路旁轉向跨入路面，下一秒就小跑步橫向穿越道路，戴男向右閃避不及撞到蘇女。

車禍事故鑑定部分，公路總局交通事故鑑定委員會認為，蘇婦突然小跑步穿越道路，是整起事故的肇事主因；逢甲大學事故研究中心檢視錄影畫面，以煞停時間來計算，時速30公里要2.63秒，40公里要3.01秒，蘇婦突然闖入車道，戴男僅有1.84秒可以反應、煞停，顯然來不及。

廣告
  • 由於婦人突然閃過馬路，騎士確實來不及反應才撞死她，桃園地院法官審結判騎士無罪。（記者鄭淑婷攝）

    由於婦人突然閃過馬路，騎士確實來不及反應才撞死她，桃園地院法官審結判騎士無罪。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞死人 肇事 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：婦人閃過馬路被撞死 肇事騎士判無罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.