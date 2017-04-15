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他知道高中秘徑！ 當神偷一年才被抓

2017-04-15  16:08

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名24歲陳姓男子，從去年開始多次進入中和區某高中偷竊，且陳男雖非校友，但熟門熟路，知道從餐廳可以進入未開放的教學大樓，去年10月潛入偷了一台筆電，昨日再度想要偷竊，被24歲林姓替代役逮個正著，神偷踢到鐵板，被依竊盜、竊盜未遂及侵入住居罪嫌移送。

警方調查，陳男都是利用早上6至7時，開放民眾入校時間進入，接著從學生餐廳找到門路進入未開放的教學大學2樓，隨機挑選教室進入竊取財物，去年10月偷了一台價值4萬2的筆電，後又陸續進入校園行竊，昨清晨再度用同手法進入校園，正在教室外徘徊時，被林男發現，立刻通報教官及警方到場處理。

陳男坦承入校行竊，警方到陳男家搜索，也查獲學生遭竊的筆電，陳嫌供稱，因缺錢花用，才會想到校園竊取財物，警方訊後依竊盜、竊盜未遂及侵入住居罪嫌移送。

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  • 陳嫌遭到移送。（記者陳薏云攝）

    陳嫌遭到移送。（記者陳薏云攝）

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相關關鍵字： 侵入住居 校園 竊盜 高中
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