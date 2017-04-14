國道一號北上47.9K火燒車 駕駛、乘客3人即時逃生
2017-04-14 13:50
國道1號北上47.9公里處火燒車，駕駛、2名乘客即時逃出。（記者鄭淑婷翻攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］國道一號北上47.9公里處，今天中午12點45分發生火燒車意外，1輛廂型車在行進間突然起火燃燒，車上駕駛及2名乘客即時逃生，桃園市消防局獲報派遣13名消防人員及各式車輛趕往救援，火勢於下午1點5分撲滅，起火原因不排除是機械故障所致，仍待警、消進一步調查。
國道一隊表示，這起火燒車意外無人員傷亡，事故車輛占用外側車道及輔助車道，內側3個車道仍可通行。
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