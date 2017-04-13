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襲胸女兒辯「玩捏鼻子」碰到 狼父判刑4年8月

2017-04-13  21:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父離婚後，和2幼女同住，卻自長女就讀國小六年級至國中二年級期間，以省冷氣費為由，要求與長女同房睡，卻趁機對她襲胸，獸父辯稱是和女兒打鬧、玩捏鼻子時，不小心碰到胸部，新北地院不採信其供詞，認定他猥褻長女298次，今判他徒刑4年8月，仍可上訴。

判決指出，102年7月至104年5月間，獸父利用與長女同房機會，趁長女熟睡時，伸手撫摸長女胸部，長女醒來撥開獸父的手，但仍繼續撫摸。

畏懼父親威嚴，長女並未馬上揭露此事，直到獸父因毆打長女，學校輔導老師前往關切，長女才說出被父親猥褻，輔導老師隨即通知生母報警處理。

獸父坦承曾撫摸長女胸部，一開始辯稱長女愛玩愛鬧，有時他想睡覺，才會推開長女叫她停，可能不小心碰到胸部，有時打鬧時，他也會伸進長女的衣服內，穿過衣領伸手捏長女的鼻子，才會因此碰到胸部。

審理時又改口說，因長女發育得比妹妹慢，他好奇為何姊妹發育會差那麼多？所以才伸手進去摸，超瞎的辯詞不被採信。

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