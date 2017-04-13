女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年

2017-04-13 00:16

〔記者李立法／屏東報導〕整脊竟被整到下體出血！1名女大生因脊椎側彎到國術館接受陳姓推拿師整脊，陳男見女子趴在診療床上，竟將手指插進女子下體，無視被害人反抗制止，持續指侵被害人，導致被害人下體流血不止送醫，屏東地院依強制性交罪判處陳男4年徒刑，又違反醫師法，判刑6個月（得易科罰金），全案還可上訴。

被害人指出，她因脊椎側彎長期在陳男開設的國術館整脊，初期習慣由姑姑陪同前往，逐漸和陳姓推拿師熟識後，便開始一人前往，104年1月9日上午，她趴在診療床上，陳男以調整尾椎為由先以手指插入她的肛門，接著又用手指伸進她的下體，她驚嚇之餘，趕緊抓陳男的手制止，但陳男無視她的反抗，繼續指侵她，她非常疼痛，掙脫下床，下體卻血流不止。

女大生跑回家向姑姑泣訴遭到陳姓推拿師「欺負」，姑姑見她下體流血，趕緊送醫治療，並報警處理，未具中醫師資格的43歲陳姓推拿師，事後被檢方依妨害性自主及違反醫師法等罪起訴。

陳男應訊時不否認以手指插入女大生肛門並撥動數秒，此舉是為了治療脊椎側彎，且經過女大生同意，但否認將手指插入女大生下體，當時他的妻子也有在場。

被害人表示，她掙脫陳男指侵後跑到屋外，陳男的妻子才出現，事後陳男還用LINE傳A片的影片檔給她，另附上「好好學，以後可讓你哈妮受益」的文字，讓她感到害怕。

屏東地院法官檢視雙方說法、醫療報告等相關證據後，認為陳男未取得醫師資格，竟恣意從事侵入性醫療行為，且為逞一己私慾，利用被害人對其信賴感，指侵被害人，造成被害人身心受創，犯後飾詞狡辯，實不足取。