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土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
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妙齡女不敵病魔跳樓 口鼻冒血送醫不治

2017-04-11  16:34

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區一處大樓，下午近3點時傳出民眾墜樓，曾患精神疾病的27歲李姓女子，離開住家後至大樓6樓頂樓一躍而下，當場口鼻鮮血直冒，經送醫後仍宣告不治。

家屬透露，李女因罹病長期情緒不穩，過去就曾想不開，對於她正值芳齡卻不幸驟逝，感到萬分難過不捨。

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