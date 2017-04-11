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土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
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腰掛手槍逛大街 男子被警逮正著

腰掛手槍逛大街,男子被警方逮個正著。（記者簡惠茹翻攝）

2017-04-11  16:00

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭羅姓男子金牛座改造手槍隨身繫在腰上逛大街，警方埋伏2個月查獲住家小兵工廠，不但在羅男身上搜到改造槍枝，更在他藏身處查獲改造工具與二級毒品安非他命，警方將羅男依照違反槍砲彈藥刀械管制條例，及毒品危害防制條例移送法辦。

綽號「龜民」的羅姓男子涉嫌持有毒品與持有槍枝，警方2月接獲可靠線報後，長期跟監、埋伏，終於發現羅男工作與藏匿地點，分別在頭城與宜蘭市埋伏守候，在羅男徒步返回住家之際，出示搜索票，當場在羅男身上腰際處查獲1把金牛座改造手槍、1個彈匣與11發子彈。

警方後續在羅男藏身處2樓房間，再查獲金牛座改造手槍1支、彈夾1個、槍管1支、子彈47顆、彈頭6顆、彈殼6個、火藥2包總重19.58公克、底火30組以及固定虎鉗1組、老虎鉗1支、尖嘴鉗1支、十字板手3支、鑽頭8支等改造手槍的工具。

另外，除了槍枝，警方還在羅男住處查獲第二級毒品安非他命4小包總重共計12.14公克、吸食器1組等相關證物，全案以違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例案，移送宜蘭地檢署偵辦。

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    腰掛手槍逛大街,男子被警方逮個正著。（記者簡惠茹翻攝）

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相關關鍵字： 槍彈 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品 毒品危害防制條例
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