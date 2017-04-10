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海巡於林園緝獲19名偷渡越勞

漁船於林園外海載運偷渡客。（記者黃旭磊翻攝）

2017-04-10  12:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄海巡隊於林園外海，緝獲19名男女越勞企圖從中國搭乘漁船偷渡，調查指出，18名落網者曾遭遣返出境，企圖躲避正常管道以台幣18萬元代價偷渡來台。

高雄海巡隊長楊朝卿表示，徐姓船長駕駛東港籍漁船搭載10女、9男共19名越籍人士，9日晚間於林園外海12浬處落網，船上另有3名我國籍漁工，徐嫌透露4天前（5日）出港，於海峽與中國漁船碰頭接運。

楊朝卿說，越籍偷渡客向人蛇集團貸款約美金6000元（約台幣18萬元），從越南搭車進入中國沿海，再由中國漁船載運至外海接駁，計畫等待入夜航行至東港外海，交由膠筏接駁搶灘上岸，而10名女性偷渡客全部均曾來台工作，9名男性有8名曾來台工作，多因逾期打工遭遣返出境，貸款借錢再次偷渡。

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  • 船上載運男、女偷渡客。（記者黃旭磊翻攝）

    船上載運男、女偷渡客。（記者黃旭磊翻攝）

  • 我國籍漁工載運偷渡客。（記者黃旭磊翻攝）

    我國籍漁工載運偷渡客。（記者黃旭磊翻攝）

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