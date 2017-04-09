花美金6千偷渡來台卻遭丟包 越女闖車陣企圖自殺

2017-04-09 14:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市37歲阮姓越南女子，7日下午企圖闖入車陣自殺，被巡邏警員發現即時攔阻，警方發現她花18萬台幣偷渡來台打工，卻遭人蛇丟包，人生地不熟流浪3個月，警方安撫她並提供熱食後，全案依違反國家安全法轉送移民署等候遣返。

警方調查，7日下午4時許，阮女獨自一人走到竹市公道五路與慈雲路口，突然間衝入車陣中，企圖自殺，嚇壞路過駕駛人，幸好第二分局警員及時上前救人，才未釀成意外，警方盤查身分後發現，阮女因偷渡來台，卻被人蛇集團丟包找不到工作，才會想不開走上絕路。

阮女供稱自己先到中國，與同鄉的人湊美金6千元（約台幣18萬元）向中國人買船位，請人蛇集團幫忙引介到台灣打工，原本說好從事清潔、打掃、除草等工作，一個月台幣2萬元，沒想到來到台灣後卻被丟包，同鄉也不知去向，原本想去桃園找妹妹，但因人生地不熟，也不知如何聯絡，於是在街頭流浪3個月。

阮女哭訴，曾在2012年來台打工，賺了錢回國後，又想來台灣賺更多錢，改善家中生活，才會鋌而走險，花了這麼多錢，跟同鄉一起偷渡，沒想到工作沒著落，自己還得賠上偷渡費及違反國家安全法罰金，全案訊後依違反國家安全法，轉送移民署等待遣返。

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