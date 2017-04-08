72歲老婦精通網路團購 卻被分期詐騙5萬元
2017-04-08 20:10
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名72歲王姓老婦，雖年邁卻精通網路，時常上某團購網站購物，3日晚間突然接到自稱團購網的員工來電，表示誤將王婦消費設成12期，必須先將錢轉到指定帳戶才能解除分期，王婦誤信詐騙，竟跑到中和區景平路上的超商，傻傻的把私房錢5萬元全匯出去，後來聯絡不上客服才知道被騙，警方獲報後勸王婦「會用團購也要多看新聞阿！」
王婦知道自己被騙後，傷心的走到中和分局警備隊，向警方表示，5萬元是自己存了很久的私房錢，因為自己喜歡上網購物，且對方都能清楚說出自己購買的物品，加上兒子、女兒都不在身邊，接到電話的當下很害怕，又沒人討論，才因此受騙，王婦更向警方表示「可不可以不要跟我老公說」，十分擔心被家人訓斥。
中和警方目前已將該詐騙用戶設為警示帳戶，也呼籲民眾，民眾接到不明來電千萬不要輕易相信，若要查證務必要將電話掛斷，再自行撥打165或110反詐騙專線求證。
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