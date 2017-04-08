走捷徑路不熟 婦人騎車摔落5米深河床

2017-04-08 13:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市一名76歲程姓老婦人，騎機車欲到苗栗縣銅鑼鄉客家大院，由一位陌生年輕人騎機車帶路走捷徑，行經上坡路段應該右轉，老婦人因路不熟卻直行，連人帶車摔落5米深的後龍溪河床，苗栗縣消防局據報將她救出送醫，所幸僅受輕傷，送醫後並無大礙。

警方調查，這名老婦人今天上午11點與友人一起騎機車欲到客家大院參觀，由一位不認識的年輕人帶路，走客屬大橋下的便道，走到上坡路段應該右轉，老婦人因路況不熟，以為要直行，沒想到連人帶車衝落5米深的後龍溪河床，帶路的年輕人事後不見蹤影。

老婦人同行友人見狀，馬上打119，銅鑼消防分隊人員到場，使用籃式擔架固定傷患後，沿著斜面將患者脫困。老婦人飽受驚嚇，下巴有刺傷、腰部挫傷，緊急送醫後，幸無大礙。