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鐵鍊套阿茲海默症父頸 兒得坐牢4月不得上訴

2017-04-07  12:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名邱姓男子因不堪長期照顧患有阿茲海默症父親的壓力，一時氣憤下，在今年元月15日深夜把父親帶至超商，買來鐵鍊後要父親套頸，防止再走失，但又突然情緒失控動手毆打父親，民眾見狀報警，嘉義地院今天依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判邱男徒刑4月。

未婚的邱男（36歲，有公共危險前科）目前擔任鐵工，事後他向法官表示，父親患阿茲海默症，身心狀況不佳，因一再走失，才用這種方法限制父親行動，父親也原諒他了。

但法官認為，邱男身為人子，理應負起照護父親責任，且父親患有輕度阿茲海默症，更應體諒其身心狀況不好，邱男不但不能耐心以對，更以對付牲畜非人道方式，限制罹病父親的行動，以控制父親行蹤，讓父親身心飽受痛苦。

法官審酌邱男坦承犯行，父親受剝奪行動自由的時間不長，邱男犯後態度良好，但屬累犯，對直系血親尊親屬犯下剝奪行動自由罪，加重其刑，不准緩刑及易科罰金，判刑4月，不得上訴。

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  • 邱姓男子因不堪長期照顧患有阿茲海默症父親的壓力，竟以鐵鍊鎖頸限制父親行動，嘉義地院判處4月徒刑，不准緩刑及易科罰金，且不得上訴。示意圖，與內文無關。（資料照，記者丁偉杰攝）

    邱姓男子因不堪長期照顧患有阿茲海默症父親的壓力，竟以鐵鍊鎖頸限制父親行動，嘉義地院判處4月徒刑，不准緩刑及易科罰金，且不得上訴。示意圖，與內文無關。（資料照，記者丁偉杰攝）

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