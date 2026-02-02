指藍白「衛廣法」修到前後矛盾 他翻法條細節：害中天進退兩難

張育萌提及「衛廣法」法條矛盾，強調藍委羅智強修法寫明「效力溯及既往，適用爭訟中案件」，沒想到藍白最後通過的版本並非羅智強版，反而讓中天陷入進退兩難的局面。（資料照）

藍白在立法院上會期最後一天（1月30日）強行三讀通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」，國家傳播通訊委員會（NCC）以「無回溯條款」為由，宣告中天案不適用。台灣青年世代共好協會理事長張育萌提及法條矛盾，強調藍委羅智強修法寫明「效力溯及既往，適用爭訟中案件」，沒想到藍白最後通過的版本並非羅智強版，反而讓中天陷入進退兩難的局面。

張育萌1日晚間在臉書發文指出，羅智強原本在「衛廣法」修法提案，直接寫明：「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」，而這個「中天條款」三讀後，中天也歡天喜地宣布將「重返52台」，不過其實藍白在三讀前，又偷偷提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉，最後通過的版本是「最高機密版」。

請繼續往下閱讀...

張育萌表示，藍白最後通過的條文，寫法是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」，這跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣，簡單來說，三讀通過的這個寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，條文只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」。張強調：「藍白這樣一換，害正在打官司的中天新聞台沒辦法被救回52台。」

張育萌提到，中天與NCC之間還在互告階段，而新法只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」，所以三讀後，NCC才秒回「中天不適用」，直接反問一句最核心的問題：「沒有執照怎麼營業？」

張育萌表示，就算依照藍白修的《衛廣法》新法，訴訟中的「中天新聞台」是「有權使用52台」，但執照還是被撤銷，「衛廣法」第6條又規定「電視台要獲發執照，才能營運」，如此一來等於「衛廣法」新法會害中天新聞台進入「不能營運但可以使用頻道」的窘境。

最後張育萌則笑說：「我瘋掉。藍白真的有夠天兵，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難。立法院已經放寒假了。我就拉好板凳，準備來看，藍白這群法盲又要怎麼解決自己搞出來的法條悖論。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法