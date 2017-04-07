支線未讓幹道先行 撞癱男大生判賠1180萬元

2017-04-07 12:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓男子2年多前在桃園市中壢區龍岡路一段、金陵路口，與年僅20歲的姜姓男大生發生車禍，姜男因腦部重傷、癱瘓，至今需24小時照料，車禍鑑定報告指出，車禍發生時黃男在支線，沿線巷口劃設有「停」標誌，依規定支線必須讓幹道先行，黃男未注意減速、查看釀禍，刑事已被判處6個月徒刑，姜男媽媽另提出民事求償，桃園地院判決黃男須賠償1180萬元。

判決指出，103年11月5日晚上7點多，黃男騎車行經中壢區龍岡路一段與金陵路口，準備從龍岡路一段的巷子要往金陵路方向行走，卻在路口與騎在龍岡路往新興路方向的姜男發生擦撞，姜男連人帶車倒地後昏迷，送醫急救開刀，但因腦部重傷、癱瘓無法自理生活，也無法與家人溝通，需人24小時從旁照料，姜男媽媽心碎地說，黃男在支線應該要禮讓幹道車，卻為搶一時之快造成無法挽回的遺憾。

車禍事故鑑定報告指出，案發的交叉路口沒有號誌，但沿線巷口畫設有「停」標誌，黃男騎在「支線」上須停車查看再行，並讓幹道車輛先行，但黃男卻疏於減速查看釀禍，刑事部分黃男一審被判6月徒刑；姜男媽媽另提民事求償，桃園地院法官審結，判處黃男須賠償1180萬元。

黃男目前在桃園監獄服刑中，開庭、言詞辯論時，他都表示不願意出庭為自身辯護，法官調閱他104年的所得僅有9009元，名下並無任何財產。