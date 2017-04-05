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左營運將自焚身亡 疑因開車不順

2017-04-05  13:56

［記者黃旭磊／高雄報導］今天（5日）清晨1點41分許，左營區富民路和德威街交叉路口停靠一輛計程車，鍾姓運將（31歲）走出車外引起鄰居注意，不久竟於電線桿下疑似自焚，現場冒出火勢及濃煙，消防局出動2車9人前往搶救，到達時人焦黑無生命跡象，火勢於1點55分熄滅。

左營警分局新莊所到場圍封鎖線，並於駕駛座蒐證，警方表示，死者倒臥地上，全身僵硬，已經明顯死亡，案情報請橋頭地檢署相驗。

左營偵查隊長陳冠宇表示，死者轉業剛開計程車不久，疑因開車不順走絕路，車內留有遺書及身份資料，已通知家屬到場處理後事。

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  • 31歲運將於電線桿下自焚身亡。（記者黃旭磊攝）

    31歲運將於電線桿下自焚身亡。（記者黃旭磊攝）

  • 警消圍起封鎖線。（記者黃旭磊攝）

    警消圍起封鎖線。（記者黃旭磊攝）

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