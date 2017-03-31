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處理兄弟糾紛 警員頭、手遭寶劍砍傷

2017-03-31  21:17

〔記者王宣晴／台北報導〕新北市蘆洲警分局延平派出所警員劉至軒，今天下午6時許接獲民眾報案，前往和平路的民宅處理兄弟吵架糾紛，卻意外遭有精神疾病的弟弟持廟會使用的寶劍揮砍2刀，造成頭部、手部刀傷，目前已送醫縫合。

警方表示，劉員前額有6公分刀傷，手指及手臂有1公分刀傷，現已將35歲陳姓男子帶回派出所偵訊，但因陳男有重度精障疾病，目前仍無法訊問，警方將依妨害公務、傷害罪嫌將陳男送辦。

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  • 蘆洲警員今天下午遭民眾砍傷，送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

    蘆洲警員今天下午遭民眾砍傷，送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

  • 蘆洲警員今天下午遭民眾砍傷，送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

    蘆洲警員今天下午遭民眾砍傷，送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

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