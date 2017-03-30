外遇小三產下3子女 6年後才知大女兒是別人的

2017-03-30 15:23

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市47歲的張姓已婚男於99年間與33歲的黃姓女子外遇，黃女之後陸續生下1女2子（現為6歲、4歲、2歲），張男始終認為自己是小孩生父，不料去年間才發現小三生的女兒於3年前被吳姓男子認領，且登記為其生父，與黃女為此鬧翻，張男並於去年8月間向妻子坦承外遇，張妻氣得控告丈夫與黃女妨害家庭。

桃園地檢署調查時，黃女供稱與張男相遇在7年前，2年後才發生性關係，6歲的女兒並非與張男所生，且也是後來才知道張男早有婚姻，但後來仍為張男生了2個兒子。

但張男仍對「女兒」是否為親生耿耿於懷，當庭要求採驗DNA比對；黃女認為話已經說得很清楚了，拒絕採檢。檢方認為，張男無權主張強制鑑驗，而張男坦承與黃女通姦產下2個兒子，今天偵結依通姦罪嫌將2人聲請簡易判決處刑。