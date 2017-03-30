| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

晶華樓梯頻傳摔倒事故 北檢約談北市府承辦人作證

晶華酒店樓梯，北市府要求改善，日前已設置警示帶圍阻。（資料照，圖由台北市都市發展局提供）

2017-03-30  14:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允今年1月赴晶華酒店參加喜宴，離場時不幸摔下樓梯不治；家屬雖向檢方表示不提告，但台北地檢署為釐清飯店設施是否符合規範，以釐清有無涉及屬於公訴罪的業務過失致死刑責，已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人；今另再約談台北市政府相關承辦人員釐清案情，此案仍是「相」字案。

辜成允摔下樓梯事發後，又傳出前行政院長唐飛在晶華的樓梯摔傷左肩，北市府建管處發言人曾說，晶華酒店的梯間設計與建築規定不符，市府輔導飯店改善，晶華允諾在辜成允摔倒的樓梯增設中間扶手，預定3月底完工。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 晶華酒店 樓梯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：晶華樓梯頻傳摔倒事故 北檢約談北市府承辦人作證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.