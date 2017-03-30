晶華樓梯頻傳摔倒事故 北檢約談北市府承辦人作證

晶華酒店樓梯，北市府要求改善，日前已設置警示帶圍阻。（資料照，圖由台北市都市發展局提供）

2017-03-30 14:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允今年1月赴晶華酒店參加喜宴，離場時不幸摔下樓梯不治；家屬雖向檢方表示不提告，但台北地檢署為釐清飯店設施是否符合規範，以釐清有無涉及屬於公訴罪的業務過失致死刑責，已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人；今另再約談台北市政府相關承辦人員釐清案情，此案仍是「相」字案。

辜成允摔下樓梯事發後，又傳出前行政院長唐飛在晶華的樓梯摔傷左肩，北市府建管處發言人曾說，晶華酒店的梯間設計與建築規定不符，市府輔導飯店改善，晶華允諾在辜成允摔倒的樓梯增設中間扶手，預定3月底完工。