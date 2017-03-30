運將站崗求愛 遭對方父親刺死

2017-03-30 09:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市光華夜市附近一處巷口，今凌晨6點多發生兇殺命案，47歲汪姓計程車司機欲追求60歲蔡姓男子的女兒，今凌晨到蔡家大樓巷口站崗，蔡男不勝其擾，憤而持尖刀衝出找汪男理論，雙方爆發肢體衝突，蔡男持刀刺中汪男的心臟，汪送醫不治，蔡男手部也受傷送醫，全案仍由苓雅警方偵辦中。

命案發生於光華二路某巷口，汪姓計程車司機與前妻育有一女，近1、2年追求30歲蔡女，但遭蔡女及蔡父拒絕，汪男仍窮追不捨，今凌晨6點多，汪男開車到巷口站崗，蔡父發現後持30公分長的尖刀衝出理論，雙方發生爭吵並爆發衝突，蔡男憤而持刀刺傷汪男，因刺中心臟送醫不治。（09：43更新）