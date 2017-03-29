誆BMW、Audi打6折團購詐2.4億 女子被起訴

2017-03-29 11:27

〔記者謝君臨／台北報導〕38歲女子蒲念慈被控成立臉書團購社團，邀網友團購以市價6折買BMW、奧迪等名車，詐騙2.4億元，被數十名網友控告詐欺，但經檢警統計，遭騙人數恐逾400人，台北地檢署已查扣其名下一戶位於新店的房屋，價值約2000萬元，及一輛價值約70萬元車輛，今依詐欺罪嫌將蒲念慈起訴。

據悉，庭訊時，蒲念慈坦承犯行，聲稱資金被凍結，才鋌而走險，現階段沒錢還被害人，以後會開小吃攤賺錢還債。

檢方調查，蒲女曾販售未經許可的醫療用品遭檢舉，民國103年又成立「309社團」、「熊媽咪買翻天社團」等臉書團購社團，一開始賣的是糖果、兒童用品等低價小物，網友下單均能依約出貨，營業額蒸蒸日上。

去年起，蒲女開始推出高價位團購，包括3C產品及汽車，一輛市價約120萬元的TOYOTA RAV4，團購後只賣45萬元，有網友下單後確實領到新車，讓網友們趨之若鶩，蒲女更推出高價的凌志、奧迪名車，吸引大批網友踴躍下單付訂，事後才知受騙。

此外，蒲女在新店五峰郵局員工未收款的情況下，藉由員工填寫2張各1000萬元匯票，匯至另家銀行，中華郵政已提告。

去年12月，北檢指揮新店分局搜索蒲念慈的倉庫、住處，約談蒲念慈與妹妹蒲雅玲到案，移送北檢複訊後，檢方訊後認定蒲念慈有串證、逃亡之虞，向法院聲押蒲念慈、蒲雅玲則限制住居；北院開庭後認定蒲女涉嫌重大，裁定羈押禁見。

北院表示，本案被害人眾多、金額也大，且有相關臉書管理、物流人員未到案等情形，加上被告在投案當天，竟先與丈夫彭男離婚才赴警局，在在顯示她的行事有諸多不合理之處；另，根據檢警提供資料，該集團資金流向至今不明，被告從事網路詐騙又已3年餘，難保縱放不會再犯，因此予以裁押禁見。