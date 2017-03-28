北市連3天封城掃毒 大同分局連逮「四大惡魔」
2017-03-28 22:06
設計新穎的「惡魔」毒咖啡包，是上游藥頭自行設計，為了吸引毒蟲。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／台北報導］由於近來經常發生吸毒導致暴斃的案件，台北市警大同分局特地貫徹執行「加強掃蕩少年毒品」暨「封城掃毒」專案工作，近來連續執行加強查緝毒品，短短3天在轄區內的北市重慶北路、延平北路盤查時，先後查獲新興毒品金惡魔、霧面金惡魔、黑惡魔、粉紅惡魔等以四大惡魔為包裝的毒品咖啡包。
大同分局表示，員警憑藉著執勤經驗，對路經攔檢點的人車實施盤查，果然在30歲張姓男子身上起出10包「金惡魔」，接著又在33歲鄧姓男子的背包中搜出20包的「霧面金惡魔」，另外在19歲的伍姓男子隨身背包中，找出共18包的「黑惡魔」、「粉紅惡魔」以及「金惡魔」等毒品。
警方表示，這些包裝精美的毒咖啡包，都是各個上游藥頭為了推銷自家毒品、吸引顧客，特地在毒品的外包裝上動腦筋，自行設計外包裝以便識別，但毒品成分幾乎相同，多是摻雜K他命或搖頭丸粉末，警訊後依毒品罪移送法辦。
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