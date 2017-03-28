| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北市連3天封城掃毒 大同分局連逮「四大惡魔」

設計新穎的「惡魔」毒咖啡包，是上游藥頭自行設計，為了吸引毒蟲。（記者陳恩惠翻攝）

2017-03-28  22:06

［記者陳恩惠／台北報導］由於近來經常發生吸毒導致暴斃的案件，台北市警大同分局特地貫徹執行「加強掃蕩少年毒品」暨「封城掃毒」專案工作，近來連續執行加強查緝毒品，短短3天在轄區內的北市重慶北路、延平北路盤查時，先後查獲新興毒品金惡魔、霧面金惡魔、黑惡魔、粉紅惡魔等以四大惡魔為包裝的毒品咖啡包。

大同分局表示，員警憑藉著執勤經驗，對路經攔檢點的人車實施盤查，果然在30歲張姓男子身上起出10包「金惡魔」，接著又在33歲鄧姓男子的背包中搜出20包的「霧面金惡魔」，另外在19歲的伍姓男子隨身背包中，找出共18包的「黑惡魔」、「粉紅惡魔」以及「金惡魔」等毒品。

警方表示，這些包裝精美的毒咖啡包，都是各個上游藥頭為了推銷自家毒品、吸引顧客，特地在毒品的外包裝上動腦筋，自行設計外包裝以便識別，但毒品成分幾乎相同，多是摻雜K他命或搖頭丸粉末，警訊後依毒品罪移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方在19歲伍姓男子隨身背包中，找出共18包的「黑惡魔」、「粉紅惡魔」以及「金惡魔」等毒品。（記者陳恩惠翻攝）

    警方在19歲伍姓男子隨身背包中，找出共18包的「黑惡魔」、「粉紅惡魔」以及「金惡魔」等毒品。（記者陳恩惠翻攝）

  • 藥頭、將毒品藏在汽車把手內，也被大同警方搜出。（記者陳恩惠翻攝）

    藥頭、將毒品藏在汽車把手內，也被大同警方搜出。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市 封城掃毒 毒咖啡包 毒品 毒品危害防制條例
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：北市連3天封城掃毒 大同分局連逮「四大惡魔」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.