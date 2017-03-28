不要亂按！臉書連結按讚 女子帳號被盜還遭送辦
2017-03-28 20:25
［記者黃淑莉／雲林報導］臉書觀看連結影片按讚，23歲女子竟觸犯「妨害風化案及兒童及少年性剝削防制條例」被函送法辦！
鍾姓女子在臉書點選色情網站連結，按讚後中毒，個資及臉書帳號遭盜用轉貼引誘、媒介、暗示性交易訊息及散佈、播送猥褻聲音、影像，警訊後函送法辦。
雲林西螺分局崙背分駐所所長詹鎰誠日前執行網路巡邏勤務時，在臉書「單純崙背人」社團中，發現一名鍾姓女子PO出「來阿，我是單身」、「來吧，不要害羞」、「自加」、「我確認留言」等文字，還有色情影片連結。
詹鎰誠表示，臉書為開放平台，鍾女以引誘、媒介、暗示性交易訊息及散佈、播送猥褻之聲音、影像供不特定人士及未成年兒童、少年觀賞，已涉嫌違反「妨害風化案及兒童及少年性剝削防制條例」，除第一時間要求臉書社團管理員刪除該網站內相關影像，並連絡鍾女到案說明。
鍾女聽到警察告知，才知臉書帳號被盜且PO了不雅文字及照片，雖鍾女一再否認有連結色情等網站，但因臉書上帳號確實為其所為，訊後函送法辦。
警方從鍾女的PO文及影片，推測她應該是連結有相關網站，或執行右下角藍色點擊觀看數字連結，會被導向一個假的臉書登錄頁面，個人資料、臉書帳號、密碼被盜用，進而在臉書轉貼惡意連結。
詹鎰誠提醒民眾，上網時有許標題聳動、引誘性高、色情或中獎、抽獎等網站連結，最好不要亂點或按讚，以免帳號被「綁架」。
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