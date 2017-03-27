廂型車救援爆胎重機 慘遭聯結車追撞 3輕傷
2017-03-27 23:43
廂型車與重機車遭追撞。（記者張軒哲翻攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路台中市清水區北上路段，今夜發生一起聯結車追撞停在路邊廂型車與重機車連環車禍意外，聯結車載運的鋼筋散落路面，導致3人輕傷送醫，但這起車禍也讓西濱道路清水段嚴重回堵，詳細事故原因有待警方調查釐清。
鋼筋散落路面 西濱清水段嚴重回堵
梧棲消防分隊指出，由林姓騎士駕駛重型機車今夜9點多行經西濱道路北上149公里清水路段，不慎爆胎，同行的廂型車趕緊停在路邊，車內一對男女下車協助救援，詎料，載滿鋼筋的聯結車突然追撞廂型車，廂型車後半部車體遭強力撞擊宛如廢鐵。
所幸廂型車與重機車一行3人站在路肩，及時閃避，傷勢不嚴重，童綜合醫院指出，30歲陳女意識清楚、坐骨骨折，70歲周男、左肋骨斷兩根、右膝蓋骨骨折、但意識清楚、兩人飽受驚嚇，需住院觀察。30歲林男、手腳擦挫傷，稍事休息即可離院。
聯結車司機並未受傷，但車輛翻覆後，鋼筋散落至對向車道，導致西濱道路南北向車道交通一度癱瘓，至11點多才恢復通車，整起車禍事故有待調查釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 住院醫師每週80工時 8月上路
- 中媒偷拍台女持台灣國護照 網友：玻璃心又碎了
- 埋伏9棒拿MVP 李宗賢「驚驚」
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注
- 核二廠提前除役？ 原能會表示...
- 本週汽油降2角
- 桃機黃牛猖獗 「如無政府狀態」
- 李千娜太美遭忌 「長得又不怎麼樣，為什麼很多人追？」
- 川習會在即 司徒文：我有點害怕
- 美到嫑嫑的！郭雪芙披婚紗 嫩肩鎖骨超性感
- 竹市5大建設獲278億 林智堅：今年是關鍵年
- SBL》兩度奪總冠軍 林冠綸拚「三冠王」
- 現金減資狂潮來襲 首季13家破紀錄
- 〈生活停看聽〉婆婆百百樣 誰也說不準
- SBL》裕隆第4節失守 達欣2連勝
- 中市交通局搬遷的追加預算 遭委員會保留
- 人瑞阿嬤愛唱「白牡丹」 原來是作曲者的太太
- 算命師直斷遇大劫離世 昔日軍中女神兩條路保命
- 1.2升Turbo動力小型Crossover Peugeot 2008 1.2 PureTech 法系小型Crossover改頭換面
- 五大皆空改善？ 被疑數字好看
- 空襲摩蘇爾奪240命 美軍認了
- 追思黛比母女 R2-D2悼念莉亞公主
- 《東京觀察》蔡英文還在等什麼？
- 阿帕契疑飛台版《太後》 馮世寬要演這角色
- 精通古梵語數學 博佳佳獲居留證梅花卡
- 羅福全：台美日同盟 對抗中國
- （影音）終於娶到美女經紀人！召喚獸錢俞安結婚了
- 《中日對照讀新聞》名古屋城天守閣、木造での復元決まる－名古屋城天守閣 木造復原案通過
- 長安西路都更案 不同意戶曾是房仲
- 兼任教師納勞基法 教部4理由認不宜
- 〈戀愛絮語〉摩羯女是王寶釵
- 玖壹壹開唱兼開球 嗨翻球迷
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 沈玉琳健身拚二胎 不攪和紅鞋怨
- 〈國際現場〉Uber自駕車出車禍 暫停測試
- 提升觀光能量 雲林爭取縣内3道路改善
- 憂風劫 林默娘花燈恐「小一號」
- 失望香港新特首 杜汶澤這樣說
- WSBL》國泰劉君儀率隊大勝電信 有意低調引退
- UVL》大專聯賽男女金「排」 台師大包辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：廂型車救援爆胎重機 慘遭聯結車追撞 3輕傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分