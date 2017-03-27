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廂型車救援爆胎重機 慘遭聯結車追撞 3輕傷

廂型車與重機車遭追撞。（記者張軒哲翻攝）

2017-03-27  23:43

〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路台中市清水區北上路段，今夜發生一起聯結車追撞停在路邊廂型車與重機車連環車禍意外，聯結車載運的鋼筋散落路面，導致3人輕傷送醫，但這起車禍也讓西濱道路清水段嚴重回堵，詳細事故原因有待警方調查釐清。

鋼筋散落路面 西濱清水段嚴重回堵

梧棲消防分隊指出，由林姓騎士駕駛重型機車今夜9點多行經西濱道路北上149公里清水路段，不慎爆胎，同行的廂型車趕緊停在路邊，車內一對男女下車協助救援，詎料，載滿鋼筋的聯結車突然追撞廂型車，廂型車後半部車體遭強力撞擊宛如廢鐵。

所幸廂型車與重機車一行3人站在路肩，及時閃避，傷勢不嚴重，童綜合醫院指出，30歲陳女意識清楚、坐骨骨折，70歲周男、左肋骨斷兩根、右膝蓋骨骨折、但意識清楚、兩人飽受驚嚇，需住院觀察。30歲林男、手腳擦挫傷，稍事休息即可離院。

聯結車司機並未受傷，但車輛翻覆後，鋼筋散落至對向車道，導致西濱道路南北向車道交通一度癱瘓，至11點多才恢復通車，整起車禍事故有待調查釐清。

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  • 聯結車車頭重創。（記者張軒哲翻攝）

    聯結車車頭重創。（記者張軒哲翻攝）

  • 員警協助處理散落車道鋼筋。（記者張軒哲翻攝）

    員警協助處理散落車道鋼筋。（記者張軒哲翻攝）

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相關關鍵字： 廂型車 廂型車救援 爆胎 聯結車 西濱快速道路 追撞 重機
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